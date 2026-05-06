Corte de LUZ en Lima y Callao el 7 y 8 de mayo: Estos distritos se verán afectados

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa Pluz informó que habrá corte de luz el 7 y 8 de mayo en diversos distritos de Lima y Callao. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión temporal del servicio eléctrico.

Motivo del corte de luz en Lima y Callao

De acuerdo al comunicado de la empresa eléctrica, las interrupciones están relacionadas con trabajos técnicos como mantenimiento de redes y optimización del sistema eléctrico. Estas acciones, aunque generan molestias temporales, son necesarias para prevenir fallas mayores y garantizar un suministro más estable.

En ese marco, exhorta a los usuarios a tomar medidas previsionales y la comprensión del caso por la duración del corte del servicio eléctrico en algunos sectores de la capital el 7 y 8 de mayo.

Distritos sin luz el 7 de mayo: Zonas y horarios

En San Juan de Lurigancho

Desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. en A.H. El Forestal de Campoy Mz. A, B, Av. Las Palmeras cdra. 13, Av. Malecón Checa Mz. B1, Urb. Los Robles de Campoy Mz. A, B, C, D, E, F, A.H. San Juan Pacheco de Campoy Mz. A Prima, B Prima, A.H. Ricardo Palma Mz. A, A.H. San Juan de Campoy Mz. A, B, C, D.

En San Martín de Porres

De 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en Calle Julián Alarcón cdras. 1, 2, C, calle Celestino Avila Godoy cdras. 1, 2, calle Benjamín Quiroga cdras. 1, 2, calle Genaro Delgado cdras. 1, 2, calle Agustín de La Rosa cdras. 1, 2.

En Andahuasi

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en Centro Poblado Doña Cecilia, sector Irrigación Santa Rosa, ubicados en el distrito de Sayan.

En Medio Mundo

Desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en Cliente PM0265 (s: 1739377), ubicado en el distrito de Huacho.

En Barranca

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. en sector Buenos Aires, ubicado en el distrito de Pativilca.

Tampoco habrá luz en las siguientes zonas, que se precisan en el siguiente ENLACE:

Zonas sin electricidad el 7 de mayo.

¿Dónde será el corte de luz el 8 de mayo?

Sin luz en Ventanilla

Desde las 8:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en A.H. Las Lomas de Ventanilla Alta Mzs. A, A Prima, A1, C, D, F, G, G Prima, H, I, J, L, M, O, P, Q, A.H. José Gabriel Condorcanqui Mzs. C, D, D Prima, E, F, G, H, I, J.

En Jesús María

De 8:30 a.m. a 3:00 p.m. en Jr. Huáscar cdras. 13, 14, Jr. Crnel. Felix Zegarra cdra. 12, Av. Cuba cdras. 11, 12, Jr. Huiracocha cdra. 13, Jr. Lizardo Montero cdra. 12.

En el Callao

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. en Av. Saenz Peña cdras. 5, 6, 7, Jr. Saloom cdra. 1, Jr. Cochrane cdras. 1, 2, Jr. Colón cdras. 6, 7, galerías Acuario, Mercado Central del Callao.

En Carabayllo

De 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en C.P. Arenilla Mzs. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, C.P. Osoynik Mzs. A, B, D, F, Pro. Viv. Villa Luz Mc. C, Urb. Res. Las Palmeras de Carabayllo Mz. A, Fundo Valle Chillón Mz. A.

De 4:00 p.m. a 6:00 p.m. en C.P. Las Piedritas Mzs. G, H, M.

En SJL

Desde las 9:30 a.m. hasta las 6:30 p.m. en Prog. Cdad. Mcal. Cáceres Mzs. E6, E7, E8, F11, F12, F13, Asoc. Cabo G.R.P.J. Linares Rojas Mzs. E6, E7, Cdad. Sat. Canto Grande Mzs. E6, E7.

Así que si pensabas hacer trabajo remoto con tu computadora, lo ideal es saber primero si tu zona se verá afectada con el corte de luz el 7 y 8 de mayo. Pluz Energía Perú reveló la lista de los distritos que se quedarán sin electricidad.