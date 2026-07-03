Cabo Verde hizo temblar a Messi: Argentina gana con un 3-2 agónico en el suplementario

03/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 volvió a demostrar que no hay partido sencillo, ni siquiera para el campeón vigente. En el Hard Rock Stadium de Miami, Argentina consiguió una clasificación agónica al derrotar 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final.

El triunfo llegó en el tiempo suplementario, después de que los africanos sorprendieran con un gol memorable y pusieran contra las cuerdas a la Albiceleste.

Se enfrentaron a la furia de Messi

Argentina dominó desde el inicio, con Lionel Messi como conductor. A los 28 minutos, el astro rosarino recibió un pase largo de Lisandro Martínez y definió con clase para el 1-0. El gol parecía encaminar el partido hacia una victoria cómoda, pero Cabo Verde mostró carácter y disciplina táctica.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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En el minuto 59, Deroy Duarte aprovechó un balón filtrado de Ryan Mendes y sorprendió al arquero Emiliano "Dibu" Martínez con un disparo cruzado que selló el empate. La jugada desató la euforia de los hinchas caboverdianos, conscientes de que estaban presenciando un momento histórico.

Argentina intentó reaccionar con llegadas de Lautaro Martínez y Ángel Di María, pero la defensa africana se mantuvo firme. El tiempo reglamentario concluyó con la igualdad y el árbitro decretó el suplementario.

¡¡PASE DE CAÑO DE MOREIRA, REMATE CRUZADO DE DUARTE Y GOLAZO DE CABO VERDE PARA EL 1-1 ANTE ARGENTINA EN 13' ST!!



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El suplementario decisivo

El inicio del alargue parecía encaminar la victoria argentina. Apenas comenzado el tiempo extra, Lisandro Martínez apareció en un córner y fusiló al arquero Vozinha para el 2-1.

¡¡¡QUÉ PARTIDO JUGASTE, LISANDRO!!! GOLAZO DE LICHA MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. CABO VERDE EN TIEMPO EXTRA.



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Sin embargo, Cabo Verde no se rindió y a los 103 minutos Sidny Lopes Cabral sacó un tremendo disparo de larga distancia que se coló en el arco de Emiliano Martínez, decretando el 2-2 y desatando la locura de los hinchas africanos, acercándolos al sueño de definir todo en la ronda de penales, esperando una actuación de su guardameta estrella.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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La tensión se apoderó del estadio. Argentina buscaba con desesperación evitar la última fase y fue entonces cuando Cristian "Cuti" Romero se sumó al ataque. A los 111 minutos, tras un balón mandado al área desde la esquina, definió con cabez y puso el 3-2 que devolvió la calma a la Albiceleste. Ese gol terminó siendo el golpe definitivo para Cabo Verde, que hasta ese momento había mostrado un temple admirable frente al campeón del mundo.

¡¡CUTI AL RESCATE!! TESTAZO GOLEADOR DE ROMERO PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. CABO VERDE.



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La sorpresa africana que deja huella

Sin embargo, el resultado ya es histórico: los "Tiburones Azules" se convierten en la primera selección africana en su debut mundialista que logra resistir a un campeón vigente en una fase de eliminación directa.

Mientras tanto, Argentina avanza con puntaje perfecto y Messi suma ya 20 goles en Copas del Mundo, manteniéndose como máximo goleador histórico del torneo y ampliando su diferencia con Mbappé, quien le pisa los talones.

Cabo Verde llegó a los cruces sin ganar un partido, con tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita. Es la selección con el ranking FIFA más bajo en alcanzar esta fase en su debut mundialista. Su derrota coloca a Argentina en los octavos de final, donde enfrentará a Egipto el 7 de julio en Atlanta.

La noche en Miami quedará como el día en que un archipiélago de poco más de medio millón de habitante hizo temblar al campeón del mundo y obligaron a Messi y compañía a sufrir hasta el último minuto.