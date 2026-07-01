Inglaterra eliminó a RD Congo tras una remontada 2-1 y selló su clasificación a octavos de final del Mundial 2026

01/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un partido de poder a poder Inglaterra derrotó a su simliar de la República Democrática del Congo tras una remontada 2-1 con el que selló su clasificación a octavos de final del Mundial 2026 y consumó la eliminación del combinado africano de la máxima fiesta del fútbol.

RD Congo dio el primer golpe

El conjunto inglés llegaba como favortio a este encuentro, sin embargo, el equipo congoleño realizó un digno e inclusive iniciaron este mismo con una sorpresa. A penas transcurrido tan solo ses minutos la República Democrática del Congo silenció Atlanta con un certero golpe.

Un balón de larga distancia terminó cayendo en los pies de Cipenga, quien saco provecho de la indecisión de la zaga central de los dirigidos por Thomas Tuchel para sacar un disparo ajustado al palo. Si bien Pickford logró rozarlo no pudo impedir que el balón culmine dentro de su arco.

Lejos de optar por replegarse, el cuadro dirigido por Sébastien Desabre mantuvo la personalidad que le había llevado hasta las eliminatorias. Los Leopardos continuaron presionando arriba y estuvieron incluso cerca de ampliar distancias en un par de acciones protagonizadas por Wissa y un desequilibrante Cipenga, que convirtió la banda izquierda en una pesadilla constante para la defensa inglesa.

El gol tempranero de los africanos despertó a los futbolistas ingleses por lo que buscaron monopolizar la posesión de la redonda, sin embargo, se volvió a encontrar con un escenario muy parecido a cuando se enfrentó a Ghana debido a que si bien eran dueños del balón tenían pocas soluciones porque se encontraron una defensa congoleña bien organizada.

Aún así las ocasiones para Inglaterra poco a poco empezaban a llegar. Belligham rozó el empate, mientras que Konsa avisó con un testazo luego de un balón parado. Pór su parte, Rashford también encontró espacios por la banda izquierda, aunque sin poder conseguir batir ese muro congoleño. Mientras Inglaterra atacaba con paciencia, el Congo respondía con valentía cada vez que recuperaba el balón.

¡¡EL HURACÁN DEL GOL!! ¡REMATE INFERNAL DE HARRY KANE PARA SU DOBLETE Y PARA QUE INGLATERRA SE LO DE VUELTA A RD CONGO!



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Harry Kane: el héroe de Inglaterra

La segunda parte arrancó exactamente igual que había terminado la primera. Inglaterra asumió todos los riesgos y empujó al Congo cada vez más cerca de su área. En el minuto 74, Gordon centró para Harry Kane que no perdonó y de cabeza estampó el empate inglés.

Kane decidió escribir un nuevo capítulo en su colección de rescates con la camiseta inglesa. Mpasi volvió a evitar el gol de Bellingham con otra parada extraordinaria, pero esta vez el rechace cayó donde más peligro podía generar.

Kane controló de espaldas, se giró en una baldosa y soltó un derechazo imparable desde la frontal que se coló junto al poste. Un auténtico golazo que desató la locura en Atlanta y terminó derrumbando la resistencia congoleña después de más de ochenta minutos rozando la hazaña.

Es así que, Inglaterra que fue sorprendido en un inicio del encuentro ante República del Congo con un gol temprano cerró su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 luego de remontar 2-1 al cuadro africano y por ende consumar la eliminación de este. Ahora la escuadra inglesa se medirá ante la selección mexicana que dejó fuera de la competición a Ecuador tras vencerlo 2-0.