Jorge Fossati justifica a Christian Cueva tras juerga con André Carrillo: "Al otro día no tenían que jugar"

Jorge Fossati brindó una conferencia de prensa este lunes 22 de julio donde respondió sobre todos los temas que dejó la eliminación de la Selección Peruana de la última Copa América. Como era de esperarse, la juerga de Christian Cueva no fue pasada por alto y se le fue consultada al estratega de la Bicolor.

Aquella vez, 'Aladino' fue visto en una conocida discoteca de Barranco celebrando junto a André Carrillo a solo horas de la derrota ante Argentina que nos dejó fuera del certamen continental.

Al ser cuestionado por haberle dado la confianza pese a no tener equipo, Jorge Fossati no se mostró arrepentido con el hecho y por el contrario aseguró que lo hizo por el bien del fútbol peruano. Incluso, señaló que es normal que un futbolista pueda tener alguna salida luego de un largo periodo de trabajo.

Además, el 'Nono' dejó en claro que ambos jugadores no habrían cometido indisciplina alguna, pues ambos no tenían ningún partido o entrenamiento que cumplir por esos días.

"Fallas tenemos todos y más en un periodo de cinco meses. Jugador por jugador, en cinco meses alguna 'macanita' te mandaste. Ahora, se escapa de nuestras manos porque la siguiente fase es que se una a un plantel y que juegue, eso ya no se lo podemos dar. Lejos de arrepentirnos de haberlo ayudado, estamos agradecidos de que nos haya puesto en su camino que al menos lo intentáramos", inició.

"Para que no quede confusión, puedo tener discrepancia con ellos, pero desde otro ángulo, porque hacer lo que hicieron no atenta contra la vida profesional de ellos porque al otro día no tenía que jugar ni la semana que viene", agregó.