Edison Flores tras perder contra Melgar: "Todos celebran la caída de la 'U'"

El reciente partido entre Universitario de Deportes y Melgar estuvo lleno de emociones y controversias, incluyendo goles anulados, expulsiones y una pelea que terminó en golpes. Tras ello, Edison Flores, delantero de la 'U', lanzó un polémico mensaje al llegar a Lima.

El partido entre Universitario de Deportes y Melgar fue mucho más que un simple juego de fútbol. Fue un evento lleno de tensión que culminó en una pelea que involucró a jugadores de ambos equipos, empañando el espectáculo deportivo con actos de violencia.

Después del altercado, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está revisando las posibles sanciones para los jugadores involucrados, un proceso que podría afectar a ambos clubes en las próximas jornadas.

Las controversias en el campo incluyeron decisiones arbitrales discutidas, como goles anulados y expulsiones que generaron protestas tanto de jugadores como de hinchas. A pesar de la derrota y las complicaciones, Edison Flores mantiene que el equipo debe mirar hacia adelante y enfocarse en sus próximos desafíos.

Al llegar a Lima, Edison Flores compartió sus impresiones con la prensa. Cuando le preguntaron sobre la situación del equipo ante las posibles bajas por sanciones y el futuro del torneo, el delantero optó por no entrar en las polémicas.