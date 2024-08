Universitario vs. Melgar: Difunden IMÁGENES INEDITAS que confirmarían cómo inició la pelea

Universitario de Deportes y Melgar protagonizaron una tremenda pelea al finalizar el partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2024. En ese sentido, se difundieron imágenes inéditas que confirmarían qué equipo inicio el polémico enfrentamiento.

Si bien el cuadro 'rojinegro' se quedó con el triunfo, este se vio marcado por una batalla campal que se desató segundos después de que el árbitro diera el pitazo final.

Es así que, de acuerdo a las imágenes compartidas en redes sociales, se muestra como los futbolistas se agarraron a empujones y fuertes choques, llegando incluso a intercambiar golpes.

No obstante, existe un video que revela que el delantero de Universitario, Alex Valera, es la persona que habría iniciado el conflicto, luego de lanzar bruscamente hacia un lado al jugador de Melgar, Tomás Martínez.

Aparentemente, el futbolista 'merengue' se acercaba a reclamarle a alguien del conjunto arequipeño; sin embargo, al interponerse Martínez, este sale expulsado tras el empujón del dirigido por Fabián Bustos.

Las imágenes viralizadas ayudaron a que se tomen medidas respecto a los jugadores que se vieron involucrados. Y es que tanto titulares como suplentes tuvieron responsabilidad en esta terrible situación que fue transmitida a nivel nacional.

Al respecto, el árbitro Jesús Cartagena detalló en su informe que se procedió a la expulsión de cuatro jugadores de Universitario de Deportes, siendo estos: Alex Valera, Aamet Calderón, Yuriel Celi y Aldo Corzo.

En cuanto a FBC Melgar, se supo que, además de Horacio Orzán, quien fue expulsado durante el partido, también se sancionó a Brian Blando, Jefferson Cáceres y Sebastián Cavero por su participación en la pelea.

Después del bochornoso momento, el actual arquero de Universitario, Diego Romero, expresó su asombro, afirmando que nunca antes había visto algo como lo que se dio en el Estadio Monumental de la UNSA.

"No vi nada, no sé cómo empezó. Esto no puede terminar así", señaló ante las cámaras de 'L1 Radio'.