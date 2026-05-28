Argentina: Con Messi y compañía, Lionel Scaloni presenta lista de convocados para el Mundial 2026

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Comienza el sueño por el tetracampeonato del mundo. En un video difundido este jueves 28 de mayo en las plataformas oficiales de la Selección Argentina, Lionel Scaloni anunció los 26 convocados que estarán en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

La 'Scaloneta' intentará defender con creces el título mundial obtenido en Qatar 2022 para sumar la cuarta estrella y quedar a un solo campeonato de Brasil, máximo ganador del torneo FIFA por excelencia.

Y los convocados son...

La nómina presentada por el estratega de 48 años incluye a 17 de los 26 jugadores que se consagraron con la albiceleste hace cuatro años. La presencia de jóvenes en esta copa del mundo no es factor sorpresa, sino una realidad en el cuadro argentino.

A continuación, la lista de jugadores que disputarán el mundial en Norteamérica:

Arqueros:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Defensores:

Gonzalo Montiel

Nahuel Molina

Nicolás Otamendi

Christian Romero

Leonardo Balerdi

Facundo Medina

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Volantes:

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Delanteros:

Julián Álvarez

Lionel Messi

Nicolás González

Thiago Almada

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

Juan Manuel López

Lautaro Martínez

#SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos 💪🏻🇦🇷 pic.twitter.com/84Lh03BgxH — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026

En ese sentido, el promedio de edad total del plantel de la Selección Argentina para el Mundial 2026 es de 29 años y 9 días, al momento de salir la lista. Lionel Messi, con 38 años, 11 meses y 4 días, es el jugador con más edad y Nicolás Paz es el jugador más joven de la lista, con 21 años, 8 meses y 20 días.

El camino de Argentina en el mundial

La Selección Argentina integra el grupo "J" del Mundial 2026 con Argelia, Austria y Jordania. La defensa del título empezará el martes 16 de junio ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas City.

El segundo compromiso será el lunes 22 de junio ante la Selección de Austria, en el AT&T Stadium de Arlington. Del mismo modo, cerrará su participación en la fase grupos cuando se mida ante Jordania el sábado 27 de junio, también en AT&T Stadium de Arlington.

A manera de preparación, el combinado argentino sostendrá dos amistosos en los próximos días, contra Honduras el 6 de junio e Islandia el 9 del mismo mes, donde Scaloni terminará de afinar detalles para el inicio de la justa mundialista.

Los argentinos esperan con ansias el inicio del mundial, con la esperanza de lograr un nuevo título, en la que será la despedida con su selección de Lionel Messi.