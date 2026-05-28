Copa Libertadores: Estos son los 16 equipos clasificados a los octavos de final tras culminar la fase de grupos

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se acabó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este jueves 28 de mayo se jugaron los últimos cuatro partidos de esta instancia que terminó por completar a los equipos clasificados a la siguiente etapa del torneo de clubes más importante de la región.

En Paraguay, Cerro Porteño derrotó por 2 a 0 a Sporting Cristal y Palmeiras hizo lo propio en Brasil al golear 4 a 1 al Junior de Barranquilla. En Argentina, Universidad Católica eliminó a Boca Juniors en La Bombonera al ganarle 1 a 0 y en Brasil, Cruzeiro no tuvo problemas en vencer 4 a 0 al Barcelona de Ecuador.

Definidos los clasificados a los octavos de final

Habiendo culminado las seis fechas de los ocho grupos, solamente 16 equipos tendrán la posibilidad de continuar con su objetivo y es el alzarse con el trofeo en noviembre próximo en el Centenario de Montevideo, Uruguay. En ese sentido, los clasificados por cada grupo los siguientes:

Flamengo (16 puntos)

Independiente Rivadavia (16 puntos)

Independiente del Valle (13 puntos)

Universidad Católica (13 puntos)

Cerro Porteño (13 puntos)

Liga de Quito (12 puntos)

Corinthians (11 puntos)

Coquimbo Unido (10 puntos)

El actual campeón del torneo, Flamengo, y el argentino Independiente Rivadavia de Mendoza acabaron en la cima de la tabla general con 16 puntos por lo que, de llegar a semifinales, definirán sus llaves de local. Asimismo, los otros ocho equipos que van los octavos de final son los siguientes:

Rosario Central (13 puntos)

Mirassol (12 puntos)

Palmeiras (11 puntos)

Cruzeiro (11 puntos)

Platense (10 puntos)

Estudiante de la Plata (9 puntos)

Deportes Tolima (8 puntos)

Fluminense (8 puntos)

🤩 ¡Los bolilleros del sorteo de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores de este viernes! pic.twitter.com/OaFXYU8aPV — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 29, 2026

Sorteo a la vista

Las llaves de los octavos de final se conocerán en tan solo unas horas. Este viernes 29 de mayo en Paraguay, la CONMEBOL realizará el sorteo, donde los 16 equipos sabrán sus rivales de cara al segundo semestre del año.

🤩 ¡Todo listo! El viernes 29 de mayo será el sorteo de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/rIB9KMH1hk — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 22, 2026

Según el cronograma para la edición 2026, los partidos de ida se jugarán los días 11, 12 y 13 de agosto, mientras que los duelos de vuelta serán una semana después, del 18 al 20 del mismo mes.

Los cuartos de final se jugarán del 8 al 10 de septiembre y las revanchas serán del 15 al 17 del mismo mes. Las semifinales serán entre el 13 y 14 y el 20 y 21 de octubre. La final será el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario.

Los equipos buscarán reforzarse de la mejor manera para afrontar cada instancia como una verdadera final.