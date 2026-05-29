"Backrooms" la película: Las primeras críticas de prometen una experiencia única para los amantes del terror

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La prensa en Estados Unidos ya vio la nueva película de terror basada en los famosos videos de internet (creepypastas) creados por Parsons. La gran mayoría coincide en algo: nadie puede creer que sea la primera película de su director. Los expertos aseguran que maneja el suspenso, los escenarios y el ambiente de una forma espectacular, digna de un cineasta con años de experiencia.

Las primeras críticas

Las primeras opiniones aplauden que la cinta no recurre a los típicos sustos fáciles. En su lugar, apuesta por una atmósfera muy incómoda y perturbadora. Las críticas apuntan a que el director demuestra una enorme madurez y que ha logrado crear una película perfecta para que los más jóvenes se vuelvan fanáticos del cine de terror.

No obstante, no es oro todo lo que reluce, ya que son varias las críticas que subrayan la falta de una narrativa más sólida y un desarrollo de personajes que nos permita conectar con ellos, con unas motivaciones insuficientes.

Algo a lo que habría que sumar la dudosa accesibilidad de un título que podría estimular muchísimo a una parte del público para, al mismo tiempo, aburrir soberanamente a otra.

La inspiración detrás de la película

Este fenómeno evolucionó desde pequeños espacios de conversación en las redes, como foros. El término originalmente viene de mezclar en inglés la palabra creepy (miedo, terror) y pasta (del verbo paste, de "copy-paste", la opción en internet de "copia y pegar" textos o imágenes). El nombre fue originalmente acuñado por la página 4chan en el 2006.

A partir de ese punto, distintos usuarios comenzaron a expandir la idea mediante relatos, videos y recreaciones digitales que dieron forma a un fenómeno colectivo de horror.

Con el tiempo, el concepto evolucionó hacia narrativas más complejas que incluyen descripciones de niveles, entidades y estructuras infinitas, construidas de manera colaborativa por comunidades en línea.

Alcanzó popularidad y ahora la productora A24, encargada de promocionar películas de terror en los últimos años (Midsommar, El legado del diablo), la llevó al séptimo arte. La cinta está dirigida por Kane Parsons, quien a los 17 hizo una serie de terror para Youtube bajo el concepto de creepypasta. En el elenco principal está el actor Chiwetel Ejiofor (La vieja guardia 2, Venom, La vida de Chuck).

El proyecto evolucionó hasta convertirse en una producción formal para su estreno en salas de cine, marcando el paso del contenido generado en plataformas digitales a una adaptación para la pantalla grande.