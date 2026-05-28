Crisis en la 'U': Trinchera Norte arremete contra directiva y exige salida de referentes por bajo rendimiento

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario atraviesa por el momento más complicado de la temporada luego de haber quedado eliminado de toda competencia internacional tras el 0-0 ante Deportes Tolima. El elenco crema no pudo con los colombianos por lo que no solo le dijo adiós a la Copa Libertadores, sino que tampoco pudo acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

Arremete contra la directiva y Álvaro Barco

Como ya habían manifestado el último martes, la hinchada crema se encuentra más que descontenta por lo que sobre los minutos finales del partidos realizaron cánticos contra la gerencia y los futbolistas. Ahora, este reclamo fue materializado por la Trinchera Norte a través de un contundente comunicado.

Mediante sus redes sociales, la barra oficial del cuadro merengue arremete en primer lugar contra Franco Velazco, administrador temporal de la institución a quien responsabilidad en gran parte por permitir, según ellos, el mal manejo en la presente temporada.

"Franco Velazco (Administración Temporal): Por permitir la improvisación en la parte deportiva. La falta de un liderazgo firme y de un proyecto a la altura del club nos ha llevado al abismo en solo seis meses, destruyendo lo avanzado", indicaron.

Trinchera Norte arremetió contra directiva y jugadores de Universitario.

A pesar de su renuncia semanas atrás, Álvaro Barco también fue mencionado en esta crítica siendo señalado por la conformación del actual plantel y la llegada de los refuerzos que no han dado la talla.

Exigen salida de jugadores referentes

En esa misma línea, el grupo organizado de aficionados cremas dirigió sus reclamos a los jugadores, especialmente a Edison Flores, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes. El comunicado exige su salida por su bajo rendimiento, así como de otros elementos que tampoco han demostrado su mejor nivel en lo que va de este 2026.

"Exigimos la salida inmediata de aquellos elementos que arrastran una apatía alarmante en el campo. Es inaceptable ver el bajo nivel de referentes como Edison Flores, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes, sin dejar de mencionar al caminante Castillo. Del mismo modo, señalamos el nulo aporte de refuerzos que llegaron a pasear, como Sekou Gassama, Miguel Silveira y Brian Reyna, quienes no han dado la talla ni han justificado su llegada al club", añadieron.

Finalmente, pidieron una reestructuración dentro de la gerencia deportiva con miras al segundo semestre del año donde se pidió pelear por el ansiado tetracampeonato.

En resumen, la Trinchera Norte arremetió contra la directiva de Universitario y exigió la salida de los principales referentes por bajo rendimiento.