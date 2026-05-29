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¿Está decidido?

¿Martín Pérez Guedes renunció a Universitario? Esto se conoce sobre la situación del volante

En las últimas horas se ha revelado que Martín Pérez Guedes habría tomado la decisión de renunciar a Universitario y que se despedirá de la hinchada en el duelo final del Torneo Apertura.

Martín Pérez Guedes dejaría Universitario tras la eliminación de la Libertadores
Martín Pérez Guedes dejaría Universitario tras la eliminación de la Libertadores (U)

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/05/2026

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Las cosas en Universitario sigue más que movida luego de la reciente eliminación de la Copa Libertadores. Los cremas tampoco pudieron acceder al repechaje de la Copa Sudamericana tras el 0-0 ante Deportes Tolima por lo que en esta primera parte del año se quedaron con las manos vacías en todas las competiciones que disputaron.

¿Martín Pérez Guedes renunció a la 'U'?

Luego de este duro golpe deportivo, el comando técnico encabezado por Héctor Cúper viene analizando la situación para tomar drásticas decisiones respecto a llegadas y salidas dentro del plantel. Respecto a ello, en las últimas horas se especuló en redes sociales sobre una posible renuncia de Martín Pérez Guedes que se daría tras el último partido del Torneo Apertura.

De acuerdo a diversos espacios digitales, el volante tomó esta decisión por temas estrictamente personales e incluso volverá a la Argentina sobre los primeros días de junio. Esta versión fue confirmada en la última edición del programa 'A Presión' donde incluso se dio más detalles de esta situación.

Martín Pérez Guedes fue clave en Universitario durante el tricampeonato 2023,2024 y 2025.
Martín Pérez Guedes fue clave en Universitario durante el tricampeonato 2023,2024 y 2025.

Según indicó el periodista Carlos Univazo, Martín Pérez Guedes ya tomó la decisión de irse, pero la razón podría ser otra. El hombre de prensa deslizó la posibilidad de que el mediocampista estaría dentro de una lista de jugadores que saldrán de Universitario en esta mitad de año por lo que él decide irse primero.

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"Dicen que es tema personal por el que se va, pero ya sabemos que a veces se encumbre cuando no quieres contar con alguien decir que fue por mutuo acuerdo o por un tema personal, pero la razón oficial es que tiene un tema personal", indicó.

Está todo consumado

Esta información coincide con lo indicado por el periodista Gustavo Peralta, quien reveló que luego del duelo ante Sport Huancayo habría un anuncio importante por parte del futbolista. Eso sí, el presentador no quiso dar más detalles ya que en todo momento dejó en claro que es el propio jugador quien será el encargado de comunicar su decisión. No obstante, remarcó que todo está consumado.

"Si hay una noticia, tiene que darla él. Que señalar qué decisión toma sobre su carrera. Es un tema personal. No tiene nada que ver con irse a un segundo club", comentó en el programa Modo Fútbol.

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En resumen, Martín Pérez Guedes habría renunciado a Universitario por lo que el sábado ante Sport Huancayo podría ser su último partido vistiendo la camiseta crema.

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