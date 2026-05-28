Mano Menezes definió lista de convocados para el encuentro ante España y Haití

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 28/05/2026
El estratega Mano Menezes oficializó la convocatoria de los 25 futbolistas que buscarán destacar en los próximos amistosos. El objetivo central del equipo nacional es afinar sus piezas y alcanzar un rendimiento óptimo de cara al exigente camino rumbo al Mundial 2030.
Nómina renovada con proyección internacional
El estratega brasileño ha realizado una evaluación exhaustiva del presente rendimiento de los jugadores tanto en el ámbito local como internacional para conformar este nuevo plantel. Esta selección combina experiencia con nuevos talentos, buscando fortalecer el funcionamiento colectivo bajo su mando táctico actual.
Los seleccionados que enfrentan en equipos del extranjero son:
- Pedro Gallese: Deportivo Cali (Colombia)
- Alfonso Barco: HNK Rijeka (Croacia)
- Marcos López: Copenhague (Dinamarca)
- Fabio Gruber: Núremberg (Alemania)
- Oliver Sonne: Sparta Praga (República Checa)
- André Carrillo: Corinthians (Brasil)
- Erick Noriega: Gremio (Brasil)
- Jesús Pretell: LDU (Ecuador)
- Kenji Cabrera: Vancouver Whitecaps (Canadá)
- Adrián Ugarriza: Kiryat Shmona (Israel)
- Bassco Soyer: Gil Vicente (Portugal)
Los deportistas que compiten en equipos del torneo local son:
- Alejandro Duarte: Alianza Lima
- Matías Córdova: Comerciantes Unidos
- Renzo Garcés: Alianza Lima
- Matías Lazo: Melgar
- Miguel Araujo: Sporting Cristal
- Matías Zegarra: Melgar
- Marcos Huamán: Alianza Lima
- Jairo Concha: Universitario
- Rodrigo Vilca: Comerciantes Unidos
- Adrián Quiroz: Los Chankas
- Jairo Vélez: Alianza Lima
- Yoshimar Yotún: Sporting Cristal
- Jhonny Vidales: Melgar
- Álex Valera: Universitario
Detalles sobre los próximos amistosos
El equipo bicolor enfrentará primero a Haití el 5 de junio en Florida. Luego, el 8 de junio, medirán fuerzas ante España en México. Estos encuentros permitirán observar el progreso de la escuadra en condiciones de máxima exigencia competitiva.
La estrategia planteada por Menezes busca consolidar un grupo humano sólido y competitivo. Los partidos contra España y Haití serán fundamentales para identificar falencias y ajustar detalles técnicos que permitan llegar con garantías al inicio oficial de las clasificatorias mundialistas próximas.
Mediante esta convocatoria, el comando técnico busca dejar un estilo de juego dinámico y ordenado en el terreno de juego. La integración de estos 25 futbolistas es el paso inicial para fortalecer la identidad de juego de la selección peruana que propone el estratega Mano Menezes para los partidos amistosos de Perú ante España y Haití antes de afrontar las eliminatorias del próximo Mundial 2030.