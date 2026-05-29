Reggiardo asegura que votará por una de las dos candidaturas en segunda vuelta: "Jamás he votado viciado o en blanco"

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

El alcalde interino de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Renzo Reggiardo, aseguró que el próximo domingo 7 de junio acudirá a votar en la segunda vuelta electoral y descartó emitir un voto blanco o viciado.

Alcalde de Lima no votará blanco ni viciado

Tras su participación en el Simulacro Nacional Multipeligro 2026, el alcalde interino de la MML anunció que ejercerá su derecho al voto en la segunda vuelta y finalmente se decidirá entre las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

"Seguiré ejerciendo mi voto como lo he hecho en todo estos años, ya tengo varios procesos a mis espaldas. Lo hecho dicho con toda claridad: jamás he votado en blanco ni viciado. Voy a votar por alguna de las propuestas y, bueno, habrá que esperar a ver qué sucede", comentó tras ser consultado a la prensa.

A pesar de ello, Renzo Reggiardo evitó referirse a su candidato presidencial de preferencia puesto que al emitir un pronunciamiento acerca de Fuerza Popular o Juntos por el Perú infringiría con la neutralidad electoral por su rol como burgomaestre de la comuna limeña.

"No puedo referirme a las candidaturas ni a lo que espero de cada uno de los candidatos porque es evidente que eso sí podría configurar una violación o vulnerabilidad a la neutralidad electoral", señaló.

Reggiado a la expectativa por recursos en el TC

El alcalde Renzo Reggiardo reiteró su pedido al Tribunal Constitucional para que emitan "en las próximas horas" un pronunciamiento respecto a los recursos legales presentados en defensa del voto de más de un millón de limeños que no pudieron sufragar en la primera etapa de los comicios.

"Mi voto ahora, con toda la fortaleza que mi cargo me permite, es para que el Tribunal Constitucional y el Quinto Juzgado Constitucional del Poder Judicial emitan una opinión en las próximas horas", indicó a la prensa.

En ese sentido, el burgomaestre expresó su confianza en que sus recursos legales presentados no se vean afectados por la renuncia de la magistrada Luz Pacheco, a la presidencia del TC.

"Seguimos a la expectativa de quien asuma nuestro recurso. Entiendo que quien asume la presidencia es quien ejercía la vicepresidencia, por lo tanto la institución tiene que continuar", declaró.

Es así que, tras participar en el Simulacro Nacional Multipeligro, la autoridad edil Renzo Reggiardo anunció que ejercerá su derecho al voto en segunda vuelta, pero no manifestó su preferencia electoral.