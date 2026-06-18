El debut de Neymar en el Mundial 2026 se hará esperar: No estará presente en el partido de Brasil ante Haití

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los amantes del fútbol y seguidores de Neymar deberán guardar la calma debido a que su debut en el Mundial 2026 se hará esperar por lo que se confirmó que el '10' del Scratch no estará presente en el partido de Brasil ante Haití.

Una vez más ausente con la Verdeamarela

El combinado carioca se encuentra afinando detalles para lo que será su segundo partido en la Copa del Mundo 2026 con la consigna de mejorar y reaccionar, pero a su vez también está latente la preocupación que sigue marcando el ambiente de la 'Canarinha'.

Recordemos que, con más dudas que aciertos la selección dirigida por el italiano Carlo Ancelotti empató 1-1 ante el siempre complicado Marruecos. Ahora que deberá medirse ante la escuadra centroamericana no podrá contar con todavía con una de sus máximas figuras: Neymar Jr.

El crack del Santos no jugará el segundo partido de Brasil en la justa mundialista contra Haití este viernes, debido a que no está totalmente recuperado de su lesión. La Confederación Brasileña de Fútbol fue la encargada de informar la noticia de su ausencia en el que además detallan que el jugador ni siquiera viajará a Filadelfia, sede del encuentro.

"Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su recuperación, aprovechando las excelentes instalaciones del hotel The Ridge y el centro de entrenamiento Columbia Park", señaló la institución.

🚨 OFFICIAL: Neymar Jr to miss Brazil game against Haiti, out of Ancelotti's squad. 🇧🇷



No risks taken as Ney Jr returned fo full team training only 24 hours ago, building his best condition. pic.twitter.com/FGX5shCSBb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

¿Qué lesión padece Neymar?

Cabe señalar que, el delantero arrastra una molestia en la pantorrilla derecha, situación que ya lo había dejado por fuera del debut frente a Marruecos. Por ahora, el cuerpo técnico brasileño no quiere tomar riesgos y apuesta por esperar su evolución previo a definir cuándo podrá reaparecer.

Tras ello aún perdura la incertidumbre si es que podrá estar presente en el tercer partido de la fase de grupos, en el que Brasil enfrentará a Escocia. Aunque todavía no está del todo descartado para dicho compromiso. Su retornó dependerá de cómo será su evolución en los próximos días.

🚨As expected, Neymar will not travel with the Seleção to Philadelphia tomorrow.



The plan is for him to stay in New Jersey to make use of hotel hotel facilities & the Columbia Park to improve his physical condition before being fully reintegrated 🇧🇷



📰 | @CBF_Futebol (🌕) pic.twitter.com/OyA96qDD9N — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) June 18, 2026

Así, Brasil enfrentará a la escuadra haitiana sin Neymar Jr. y con la obligación de ganar para obtener sus primeros tres puntos y así buscar mejorar su posición en un grupo en el que no tuvo el inicio auspicioso que se esperaba.

Pese a que generó altas expectivas la presencia de Neymar Jr. por su presencia en el Mundial 2026 con la selección de Brasil, su estreno en la fiesta del fútbol deberá esperar debido a que aún no se encuentra del todo recuperado de su lesión motivo por el cual estará ausente en el partido que sostendrá este viernes ante Haití.