¡El final de una era! Luis Suárez se RETIRA de la selección uruguaya: ¿Cuándo será su último partido?

Luis Suárez, en medio de un conmovedor discurso, anunció su retiro de la selección uruguaya esta tarde. El 'Pistolero' reveló que jugará su último partido este viernes, tras 17 años de exitosa carrera con la 'garra charrúa'.

Esto se informó mediante una conferencia de prensa realizada en conjunto con la Federación Uruguaya de Fútbol, y fue transmitida en redes sociales. Suárez, entre lágrimas, reveló que la decisión fue tomada tras bastante tiempo en consideración.

Continuando con su declaración, Suárez precisó que su próximo encuentro con la celeste, a disputarse el viernes frente a Paraguay en Montevideo, lo entregará absolutamente todo por su camiseta, como lo ha hecho desde que debutó.

Por otro lado, aprovechó para agradecer a la hinchada por su apoyo incondicional desde que debutó, agregando que no siente haber dejado un vacío a lo largo de su trayectoria.

"No me quiero despedir de todos, pues ya casi todos saben de mi retiro de la selección. No tengo nada para reprocharme. Solo quiero agradecer a los hinchas que me alentaron estos últimos días. Eso refleja lo que representé para mi país", añadió.