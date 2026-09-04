El fútbol argentino homenajeará a Lionel Messi con un minuto de aplausos durante partidos

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi anunció esta semana su retiro de la selección argentina, una noticia que conmocionó y paralizó a todo un país. Por eso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que está preparando un emotivo reconocimiento al considerado como el mejor jugador de la historia de su selección. Un Mundial, dos Copas de América y un oro olímpico forman parte de su palmarés.

Aplausos como homenaje en el minuto 10 de partidos

El reconocimiento se realizará este fin de semana en los partidos de todas las categorías del fútbol local tanto en las disciplinas masculinas como femeninas (once, futsal y fútbol playa). Lo que se hará es la detención en el minuto 10 del primer tiempo de juego para brindar un minuto de aplausos a la trayectoria de Messi.

Las autoridades indicaron que la medida también se implementará para el choque entre Vélez y Boca, por Copa Argentina, que se juega este miércoles. "Asimismo, en aquellos estadios que cuenten con pantallas, deberán, previo al inicio de los encuentros, difundir el video institucional de la Asociación", de acuerdo a lo señalado por la AFA.

De esta manera, en cada encuentro, el árbitro detendrá el juego a los diez minutos del primer tiempo para dar paso a un total de 60 segundos de aplausos en reconocimiento a la trayectoria del actual jugador del Inter de Miami con la camiseta nacional de su querida Albiceleste.

Esta iniciativa del máximo ente rector del fútbol argentino establece que, además del minuto de aplausos, todos los clubes deberán proyectar en sus pantallas gigantes el video institucional que la entidad publi có para despedir al rosarino, quien a los 39 años decidió ponerle fin a su ciclo vistiendo los colores de Argentina.

En agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel #Messi en la Selección @Argentina, a los 10 minutos de juego de todos los partidos de la #fecha8 del Torneo Clausura (y también en el resto de las categorías del fútbol argentino) los árbitros detendrán el juego y se llevará... pic.twitter.com/WwZXwag9mV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 2, 2026

El adiós definitivo a la selección argentina

Lionel Messi anunció el final de su ciclo con la selección de Argentina después de 21 años, desde su debut en 2005. Durante ese tiempo se convirtió en el máximo goleador y el futbolista con más partidos en la historia de la Albiceleste.

Vistiendo la camiseta de su país conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de la medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

Como vemos, la Asociación del Fútbol Argentino comunicó que está preparando un emotivo reconocimiento para Lionel Messi en el fútbol en las disciplinas masculinas como femeninas (once, futsal y fútbol playa). Lo que se hará es la detención en el minuto 10 del primer tiempo de juego para brindar un minuto de aplausos al astro.