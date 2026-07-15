El mensaje de Scaloni tras llevar a Argentina a la final: "Yo vivo en España, pero el domingo, lo siento"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta dejó una conferencia de prensa cargada de emociones. Lionel Scaloni habló de la resiliencia de su equipo, de la comunión con los hinchas y de la particularidad de enfrentar a España, país donde vive desde hace más de una década.

El entrenador se mostró agradecido por la entrega de sus jugadores y consciente de que la final tendrá un matiz personal, al medirse contra la selección del país donde ha construido su vida familiar.

Argentina sobre todo

Scaloni explicó que será un partido especial por su vínculo con España, donde ha hecho su vida y vive a la actualidad, pero dejó claro que la ambición de Argentina por campeonar está intacta y que el respeto hacia el rival será importante.

"Yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo... lo siento, vamos a intentar ganarles, pero con el respeto máximo, no solo por cómo juegan, sino por el comportamiento que tienen".

"TODOS SABEN QUE YO VIVO EN ESPAÑA, TENGO FAMILIA ESPAÑOLA, PERO EL DOMINGO LO SIENTO, VAMOS A INTENTAR GANARLES"



IMPERDIBLE momento de Scaloni en conferencia



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/u2P7TolF6N — SportsCenter (@SC_ESPN) July 15, 2026

El técnico también dedicó palabras a Lionel Messi, resaltando su impacto en España y reafirmando su convicción de que es el mejor de la historia. Scaloni además subrayó que la presencia del capitán argentino es un motivo de orgullo para ambos países.

"La verdad va a ser un lindo partido de fútbol y ojalá los españoles estén contentos de que Argentina esté en la final, ya que tantas alegrías les ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia que es este jugador que, para mí, ¿qué más tiene que hacer para decir que es el mejor de la historia?, ya no hay ningún tipo de dudas".

Análisis del partido y la final

El técnico valoró la capacidad de reacción de Argentina en la semifinal, destacando que el equipo juega mejor en la adversidad y que la comunión con los hinchas fue determinante. También reconoció la calidad de España como rival: un equipo justo ganador en su semifinal y con un estilo consolidado que ya tienen analizado.

El mensaje de Scaloni refleja la dualidad de un entrenador que vive en España pero que siente y defiende la camiseta argentina con pasión. La final del domingo será no solo un desafío deportivo, sino también un encuentro cargado de simbolismo personal. Con Messi como bandera y un grupo que nunca se rinde, Argentina buscará repetir la hazaña de Qatar y conquistar el cuarto título mundial.