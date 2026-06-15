El Mundial 2026 ya tiene al primer técnico destituido: Aplastante derrota en su debut le costó el cargo

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Todavía no termina la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 y ya se dio a conocer el primer técnico que ha sido destituido de su cargo debido a que la selección que dirige sufrió una aplastante derrota en su debut en la competición.

Dura derrota desencadena destitución de DT en el Mundial 2026

Hablamos del estratega Sabri Lamouchi, quien quedó fuera de la selección de Túnez, luego de que la Federación Tunecina de Fútbol decidiera ya no contar con sus servicios luego de la goleada propinada por Suecia 5-1 en el partido inaugural del Grupo F disputado en Monterrey, en la Copa del Mundo 2026.

El entrenador, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria 1-0 ante Haití, un empate y tres derrotas.

La actuación de la escuadra tunecina evidenció la clara superioridad del equipo europeo, que dominó el juego desde el comienzo. Suecia se destacó gracias a un doblete de Yasin Ayari y los goles de Alexander Isak, Victor Gyokeres y Mattias Svanberg. La selección de Túnez solo logró descontar con un tanto del defensor Omar Rekik antes del final del primer tiempo.

Lamouchi lamentó la derrota ante Suecia en el debut de la Copa del Mundo 2026

El técnico admitió la mala imagen que dio su equipo en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Suecia. "Ha sido una derrota difícil, dolorosa. Empezar la competición con una derrota tan dura es realmente difícil", alegó.

"Cometimos demasiados errores y esto es algo no podemos hacer. Nos estamos disparando en el pie, nos estamos haciendo daño a nostros mismos", indicó el también exfutbolista

¿Quién sería el nuevo DT de Túnez?

Su sustituto para los dos próximos partidos del Mundial, el sábado 20 de junio contra Japón, también en Monterrey, y frente a Países Bajos, cinco días después en Kansas City, podría ser Mondher Kebaier, que ya se encuentra en Monterrey como director técnico de la Federación Tunecina de Fútbol, dado que el asistente de Lamouchi, la estrella norteafricana Wahib Khazri, no cuenta con los certificados de formación necesarios.

Ni bien empezó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y la selección de Túnez conoció que su entrenador Sabri Lamouchi no continuará más en el cargo debido a que la Federación Tunecina de Fútbol decidió destituirlo luego de la goleada sufrida por 5-1 ante el combinado de Suecia.