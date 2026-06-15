Cabo Verde da el batacazo en el Mundial: Empató con la favorita España en el primer 0-0 del torneo

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La gran sorpresa del Mundial 2026 se dio este lunes 15 de junio con el empate que acaba de lograr Cabo Verde ante la favorita España. Los africanos resistieron los 90 minutos y, tras una gran actuación del portero Vozinha, lograron un resultado histórico y el primer 0-0 de esta Copa del Mundo.

Batacazo en el Mundial 2026

Sin la presencia de sus extremos más veloces como Nico Williams y Lamine Yamal por lesión, los dirigidos por Luis de la Fuente buscaban penetrar esta férrea defensa de su rival que salió a cuidar el resultado desde el primer minuto.

Justamente, ante el inicio de los ataques de España, el portero de 40 años, Vozinha, comenzó a hacerse figura gracias a sus intervenciones que evitaban el primero de los europeos. Una tras otras atajada regaló el experimentado guardameta quien demostró que a sus 40 años estaba listo para hacer historia en la Copa del Mundo.

40 AÑOS TIENE LA JOVEN PROMESA



Vozinha tapó el remate de Pedri, aunque la jugada estaba anulada por un fuera de juego previo.



España y Cabo Verde igualan sin goles.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TAAGSbVpLn — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Otro dos que se suman a este rendimiento histórico en su debut en los mundiales fueron los centrales Pico y Borges quienes por arriba sacaron todos los centros que los ibéricos mandaron a su área. Esta labor también fue facilitada por la imprecisión de los rivales quienes en ocasiones no lograron levantar el balón en busca de Oyarzabal, Ferrán Torres y la entrada de Alex Baena.

Otro elemento que estuvo a favor de los africanos fue la suerte ya que de los pocos remates de media distancia de España, dos pegaron en el travesaño incrementando el suspenso en los más de 70 mil hinchas que acudieron al Estadio Atlanta.

Exceso de toques y bajo rendimiento de los atacantes

Gavi ha sido uno de los jugadores más cuestionados en este encuentro ya que sus números fueron realmente pobre. Para colmo de males, el entrenador Luis de la Fuente se demoró más de la cuenta en realizar las variantes en ataque ya que metió en los minutos finales a Nico Williams y a un sentido Lamine Yamal.

LAS LÁGRIMAS DEL TIBURÓN AZUL



Vozinha no aguantó la emoción tras lograr EL PRIMER PUNTO DE CABO VERDE EN EL #MundialEnDSPORTS.



¿El MVP del partido?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zYCULPgqrU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Sin embargo, la resistencia de los africanos no sucumbió lo que causó que los españoles se desesperen en los minutos finales. Finalmente, el juez del encuentro hizo sonar su silbato decretando el fin del partido y el primer punto de la debutante Cabo Verde en la Copa del Mundo.

Ahora, España deberá enfrentar a Arabia Saudita el próximo domingo con la firme consigna de lograr una victoria para buscar su clasificación sin sobresaltos a la siguiente ronda del Mundial.