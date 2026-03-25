Leao Butrón estalla por reclamos de Universitario contra Guerrero y Garcés: "Vergüenza ajena al ver ese circo"

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En la antesala de uno de los partidos más esperados del fútbol peruano, Leao Butrón estalló por reclamos de Universitario de Deportes contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, generando un nuevo capítulo en la polémica que rodea al clásico y avivando aún más la tensión entre Alianza Lima y el cuadro crema.

Universitario y sus reclamos contra Alianza Lima

Todo se originó con la decisión de la 'U' de presentar denuncias formales ante la Comisión Disciplinaria de la FPF contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, jugadores de Alianza Lima.

Esta medida llegó en la previa del esperado clásico, programado en el estadio Monumental, y rápidamente generó reacciones encontradas.

Desde la dirigencia crema, las denuncias apuntan a situaciones ocurridas en encuentros anteriores. En el caso de Paolo Guerrero, el reclamo estaría relacionado con gestos realizados en un partido frente a Sporting Cristal.

Mientras que en el caso de Renzo Garcés, la acusación se centra en su presencia en una zona restringida pese a estar suspendido.

Estas acciones no solo buscan una sanción, sino que podrían influir directamente en la presencia de ambos futbolistas en el clásico, lo que aumentó la tensión en la previa del encuentro.

Leao Butrón estalló por reclamos de Universitario

Como era de esperarse, la decisión de Universitario no pasó desapercibida. Mientras algunos hinchas cremas respaldaron la medida, los seguidores de Alianza Lima mostraron su rechazo, considerando que se trata de una estrategia que busca condicionar el partido fuera del campo de juego.

En ese contexto, Leao Butrón no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para expresar su postura frente a la situación. El exarquero de Alianza Lima dejó un mensaje contundente que rápidamente se viralizó.

"Hoy más que nunca estoy orgulloso de ser aliancista, vergüenza ajena siento al ver ese circo", escribió Leao Butrón, reflejando su incomodidad por el manejo del conflicto.

Hoy más que nunca estoy orgulloso de ser aliancista, vergüenza ajena siento al ver ese circo! — Leao Butrón (@Leaobutron) March 25, 2026

Fecha y hora del clásico entre la 'U' y Alianza Lima

El clásico será el sábado 4 de abril, desde las 8:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental, por la fecha 9 del Torneo Apertura.

Alianza lidera con 20 y Universitario lo sigue con 15. Aunque el clásico no liquida el trofeo, llevarse la victoria hoy sería un impulso clave para sus sueños de ganar el Apertura.

De esta manera, Leao Butrón estalló por los reclamos de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés, en medio de la previa del clásico.