18/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A pocos días de jugarse el Sport Huancayo vs Universitario, encuentro por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga1 que puede definir al campeón de este certamen, se conoció que el cuadro crema podría sufrir otra baja. Trascendió que un jugador arrastra problemas físicos y no podría ser considerado por Fabián Bustos.

¿De qué jugador se trata?

El comunicador Gustavo Peralta dio a conocer en X que el mediocentro Horacio Calcaterra no ha participado de las prácticas con normalidad luego de un golpe en el tobillo que sufrió ante CD Moquegua el pasado 8 de noviembre. Su inclusión en la lista de buena fe dependerá de la evolución que presente estos días.

"Horacio Calcaterra no entrena con normalidad debido al fuerte golpe que sufrió en el tobillo derecho durante el último partido. El volante viene siendo evaluado para determinar su evolución, pero, por ahora, parece complicado que pueda llegar al encuentro ante Sport Huancayo. Mañana Universitario realizará fútbol", publicó.

Horacio Calcaterra no entrena con normalidad debido al fuerte golpe que sufrió en el tobillo derecho durante el último partido. ➡️El volante viene siendo evaluado para determinar su evolución, pero, por ahora, parece complicado que pueda llegar al encuentro ante Sport Huancayo. ➡️Mañana, Universitario realizará fútbol. — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 18, 2026

A esta baja se le sumará la de Lisandro Alzugaray, quien presenta problemas musculares que no le permitió ser incluido en el último compromiso y la de Gianluca Lapadula, que sufrió una distensión en el muslo derecho en el último amistoso de la selección peruana ante Bolivia.

Cabe resaltar que por acumulación de tarjetas tampoco será incluido en la nómina crema el mediocentro Jorge Murrugarra. el volante estará recién evaluado para una eventual semifinal ante el cuadro huancaíno o Sporting Cristal o en la final ante Alianza Lima de ser la 'U' el ganador del Torneo Clausura.

Definición del Torneo Clausura

Este domingo se disputarán los dos últimos partidos de la Liga1 en su fase regular, con los duelos entre celestes vs Cienciano y huancaínos ante los cremas. Los pupilos de Roberto Mosquera necesitan vencer a los cusqueños y esperar por un empate en Huancayo o un triunfo por pocos goles de los dirigidos por Fabián Bustos.

Por su parte, el equipo de Richard Pellejero debe ganar para asegurar el título o empatar y esperar un batacazo imperial. Por último, a los cremas les sirve los tres puntos y una derrota del 'cervecero' para jugar de manera directa por la definición del campeonato.

Horacio Calcaterra no sería incluido en la lista de jugadores de Universitario que viaje a la 'incontrastable' para el crucial partido ante Sport Huancayo por la definición del Torneo Clausura. Con esto, los cremas perderían cuatro futbolistas, tres por lesión y uno por suspensión.