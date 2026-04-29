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Zé Ricardo, DT de Sporting Cristal, realizó pedido a la FPF tras triunfo ante Junior: "Se debería apoyar un poco más"

El entrenador de Sporting Cristal, Zé Ricardo, se dirigió a la Federación Peruana de Fútbol tras el triunfo ante Junior, para pedirle que debería apoyarse a los equipos peruanos que compiten internacionalmente.

Zé Ricardo, DT de Cristal, pide más apoyo a la FPF para clubes peruanos
Zé Ricardo, DT de Cristal, pide más apoyo a la FPF para clubes peruanos (Foto: Composición Exitosa)

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/04/2026

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El entrenador de Sporting Cristal, Zé Ricardo, tras el triunfo por 2 a 0 ante Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores, se dirigió a la Federación Peruana de Fútbol para pedir que debería existir más apoyo para los clubes peruanos que vienen disputando torneos internacionales.

Solicitud de apoyo para clubes peruanos que compiten internacionalmente

Posteriormente al gran triunfo obtenido ante el cuadro colombiano en el estadio Alejandro Villanueva, que lo mantiene como líder del grupo F de la Copa Libertadores 2026, el estratega brasileño brindó una conferencia de prensa realizó una importante solicitud al ente rector del fútbol peruano.

En este mensaje, el técnico del conjunto rimense pidió que exista una mejor organización en el cronograma de encuentros pensando en aquellos equipos que representan al Perú en campeonatos internacionales. Con esta petición se busca facilitar la preparación y rendimiento de cada plantel en ambos escenarios.

"Pienso que la FPF debería apoyar un poco más a los equipos peruanos que disputan la Copa Libertadores y la Sudamericana. Me parece muy importante que los clubes puedan representar bien al Perú, pero si no tenemos la posibilidad de reprogramar los partidos, no debería ser así", manifestó en un principio.

Bajo esa premisa, el entrenador Zé Ricardo aclaró que no solo se trata de que dicho apoyo sea solo dirigido a la institución que dirige sino que para todos los equipos nacionales y se animó a señalar qué es lo que se debería realizar.

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"No se trata solo de ayudar a Cristal, sino a todos los equipos que participan en torneos internacionales. De cara a las próximas temporadas, se debe trabajar en conjutno para ayudar al fútbol peruano", afirmó.

Un Cristal que no se rompe

La Copa Libertadores no es de perdonar licencias y la noche del último martes 28 de abril, en Matute, Sporting Cristal supo capitalizar el error ajeno para usarlo a su favor con un contundente 2 a 0 ante Junior de Barranquilla.

Los goles 'rimenses' fueron de Santiago Gonzáles y Catriel Cabellos en una noche redonda en la que con esta victoria durmió en la cima del grupo F del torneo continental con seis unidades soñando con clasificar a octavos de final.

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Obtener un triunfo ante Junior de  Barranquilla, por la Copa Libertadores, llevó al entrenador de Sporting Cristal, Zé Ricardo, a reflexionar y solicitar a la Federación Peruana de Fútbol que brinde un mayor apoyo a los equipos peruanos que compiten internacionalmente más que todo en la programación de encuentros para que rindan de forma óptima en los dos escenarios.

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