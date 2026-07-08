Mundial 2026: Estos son los jugadores que más seguidores ganaron en Instagram durante la Copa del Mundo

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 ha generado un fenómeno digital sin precedentes fuera de los estadios. Un estudio reciente revela cuáles futbolistas lograron sumar más seguidores en Instagram durante la competencia, transformando su valor comercial y presencia global tras destacadas actuaciones en el campo deportivo.

Los líderes del crecimiento digital

Según MyBettingSites, este análisis rastreó el comportamiento de más de 1200 seguidores participantes desde el 8 de junio hasta el 8 de julio. El crecimiento digital es una competencia paralela a los partidos, donde figuras inesperadas han logrado captar la atención de millones de aficionados.

Actual ranking top.

El arquero Vozinha, de Cabo Verde, lidera este ranking tras su histórica actuación contra España. Su cuenta pasó de tener 31.538 seguidores a registrar 28.060.921 suscriptores, representando un aumento récord del 88.875%. Este impacto demuestra cómo un partido puede cambiar completamente la proyección digital.

Otros jugadores de su selección también experimentaron un aumento masivo en sus redes sociales debido a la exposición global. Sidny Lopes Cabral multiplicó su cuenta por diez, alcanzando 13527.618 seguidores, lo cual evidencia el fenómeno social que despertó el conjunto africano durante todo el torneo.

El portero de Cabo Verde lidera la lista.

Erling Haaland, el delantero noruego, ocupa la segunda posición en esta lista de crecimiento absoluto. El artillero sumó más de 16 millones de nuevos seguidores durante el torneo, alcanzando un toral de 57 millones. Su influencia global sigue consolidándose con cada gol marcado.

Haaland sigue en la lista.

Cristiano Ronaldo mantiene su posición privilegiada dentro de las redes sociales a nivel mundial. El portugués registró un aumento de 7.375.253 seguidores, elevando su cifra total a 673 millones. Pese a los años, continúa siendo una de las figuras con mayor impacto digital.

CR7 es parte de la lista.

El desempeño de las estrellas

Neymar figura en la cuarta posición del ranking tras sumar 6.318.005 nuevos seguidores durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Con un total acumulado de 240 millones, el brasileño reafirma su constante capacidad para atraer la atención masiva de los aficionados del fútbol.

Neymar ganó seguidores.

Lionel Messi se ubica en el quinto lugar, consolidando un crecimiento de 5.706.158 seguidores durante el periodo del mundial. El capitán argentino alcanza un total de 512 millones en su cuenta, siendo la fase de grupos el momento donde obtuvo mayores registros de seguidores.

El argentino fue incluido.

El impacto del torneo también benefició a jóvenes promesas como Gilberto Mora, delantero de México. Él multiplicó su base por 4,6 veces durante la competencia, obteniendo 4.919.231 nuevos seguidores y alcanzando casi 6 millones de personas que siguen de cerca su carrera profesional.

Este ranking de jugadores con más seguidores demuestra la importancia actual en las plataformas digitales. El crecimiento exponencial de deportistas demuestra como el impacto del fútbol trasciende las canchas.