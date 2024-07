Entrenador de Sporting Cristal sorprende al hablar a Joao Grimaldo: "Es malísimo, no lo recomiendo"

Guillermo Farré, entrenador de Sporting Cristal, nuevamente está en el ojo de la tormenta, y no por el rendimiento de su equipo, pues en una reciente entrevista se refirió a Joao Grimaldo como un jugador "malísimo" y que "no lo recomendaba" a un equipo del país.

Estas declaraciones se realizaron con el medio 'Tercer Tiempo' de Argentina, que le consultó al técnico su postura sobre uno de sus futbolistas más prometedores, el cual además ha generado el interés de Talleres de Córdoba.

Es bastante obvio que estos comentarios fueron realizados en un tono sarcástico, de tal forma que la prensa argentina se alejara de Grimaldo, importante futbolista para Farré y su equipo.

Como era de esperarse, su respuesta generó una serie de carcajadas entre los panelistas, que se tomaron de la mejor manera su broma.

Por otro lado, el director técnico del cuadro rímense mencionó que ningún equipo se ha contactado con Cristal para consultar por los servicios de Joao Grimaldo, pero que la directiva está más que dispuesta a negociar ante ofertas por su delantero estrella.

"La realidad es que no tengo nada de certeza con el tema si hubo contacto de Talleres con Cristal. Hasta ayer que me reuní con los dirigentes, no me han plasmado ningún interés por el jugador. ¿Condición futbolística? Aquel que lo vio sabe de las características que tiene", añadió Farré.