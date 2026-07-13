Lionel Messi y el emotivo mensaje que recibió de su mamá antes del Argentina vs. Inglaterra

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Celia Cuccittini, mamá de Lionel Messi, sorprendió con un emotivo mensaje antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Sus palabras generaron emoción entre los hinchas que siguen el camino del capitán argentino en el Mundial.

Predicción sobre Lionel Messi

A casi nada del partidazo entre Argentina e Inglaterra, la mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, dio que hablar tras enviar un emotivo mensaje para su hijo durante la emisión de Infama (América TV).

Todo ocurrió mientras la conductora Marcela Tauro conversaba con el vidente José Fuentes, quien realizó una predicción sobre el futuro de la selección argentina en la competencia mundialista. Durante el análisis, el especialista destacó el papel del capitán albiceleste dentro del equipo.

"Leo es la figura de la selección, es el que organiza al equipo con la vista, con los gestos. Es el que estuvo más acertado en ese aspecto", comentó José Fuentes, quien también mencionó a otros jugadores como Enzo Fernández y Julián Álvarez de cara al partido contra Inglaterra.

Además, el vidente aseguró que confiaba en que Messi tendría un papel importante en el torneo. "Predije que Lionel va a llegar a los 10 goles en esta Copa del Mundo; faltan dos para completar esa predicción", expresó durante el programa.

Mensaje de la mamá de Messi

En medio de la conversación, la panelista Karina Iavícoli sorprendió al revelar que había recibido un mensaje de la mamá de Lionel Messi.

"Perdón, acaba de escribirme Celia, la mamá de Messi. Nos está viendo la madre del número 1. Nos manda besos a todos y nos agradece el cariño. Me puso 'elijo creer'", contó la integrante del programa.

La frase rápidamente llamó la atención, ya que reflejó el apoyo y la confianza de Celia Cuccittini en el camino de su hijo y de la selección argentina antes de un partido que genera grandes expectativas.

El panel de Infama incluso realizó el conocido "anuló mufa" tras recibir el mensaje, mientras José Fuentes continuó asegurando que Argentina atravesaba un momento positivo en la competencia.

Messi espera duelo ante Inglaterra

Por su parte, durante otra entrevista, Lionel Messi también habló sobre el próximo encuentro y reconoció la importancia de enfrentar a Inglaterra en una instancia decisiva del Mundial.

"Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial", señaló el capitán argentino.

El gran duelo entre Argentina e Inglaterra está a la vuelta de la esquina. Ambas selecciones se medirán este miércoles 15 de julio a las 16:00 horas en el Estadio de Atlanta, en un partido que tiene a todos los hinchas atentos.

Así, el emotivo mensaje de la mamá de Lionel Messi se convirtió en uno de los momentos más comentados antes del Argentina vs. Inglaterra, donde el capitán argentino buscará seguir haciendo historia con el respaldo de su familia y sus seguidores.