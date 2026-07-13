Argentina vs. Inglaterra por semifinales del Mundial 2026: La última vez que se enfrentaron y la razón por la que Messi no jugó

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las semifinales del Mundial se encuentran se encuentran muy cerca de disputarse y una de las llaves que promete ser vibrante es la de Argentina vs. Inglaterra en la que más allá de lo deportivo impera también la historia debido al conflicto bélico por Las Malvinas.

Argentina vs. Inglaterra: ¿Cuándo se enfrentaron la última vez?

Este encuentro en la actual Copa del Mundo entre la 'Albiceleste' y 'Los tres leones' reeditará un cruce cargado de muchas simbología, pero que desde hace un buen tiempo no ocurre. La última vez que ambos combinados se vieron las caras fue en un amistoso disputado hace más de 20 años.

El compromiso se disputó el 10 de noviembre de 2005 en Ginebra, Suiza, en el estadio Stade de Genéve. Fue correspondiente a una gira internacional que realizó la escuadra sudamericana que aquel entonces era dirigida por José Pekerman en el marco de una fecha FIFA.

De acuerdo a las crónicas deportivas en aquella oportunidad el equipo argentino tuvo la posesión del balón, que caracterizaba al plantel, jugando un buen partido, sin embargo, cerca al epílogo del cotejo el triunfo se les escapó tras una jugada fortuita del rival.

En el primer tiempo, Argentina se puso en ventaja con los goles de Hernán Crespo y Walter Samuel, pese al empate parcial de Wayne Rooney, sin embargo, sobre el cierre los británicos comenzaron a lanzar centros peligrosos para Michael Owen, figura del Newcastle que se había ido del Real Madrid, esto provocó que anotara a los 42' del complemento y cuando se jugaba dos minutos del tiempo añadido.

El gran ausente del partido: Lionel Messi

Cabe señalar que, para dicho partido ante Inglaterra los titulares fueron Roberto Abbondanzieri, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Maximiliano Rodríguez, Martín Demichelis, Esteban Cambiasso y Juan Román Riquelme, Carlos Tévez y Hernán Crespo.

Posteriormente ingresaron al terreno de juego Javier Saviola, Julio Cruz, Fabricio Coloccini y Luis González. Un dato no menor es que tanto Ayala como Samuel hoy forman parte del cuerpo técnico del entrenador Lionel Scaloni.

En este compromiso no estuvo presente el actual capitán de Argentina: Lionel Messi ¿cuál fue la razón? resulta que, el astro del fútbol que daba sus primeros pasos en el fútbol, se ausentó debido a que había sido expulsado en su fugaz debut contra Hungría en agosto, en el que jugó tan solo 45 segundos.

A dos días de que Argentina se enfrente a Inglaterra desde las 2:00 p.m. en el Mercedes - Benz Stadium de Atlanta, se recuerda la útlima vez en que ambas selecciones se enfrentaron que fue en 2005 en el que 'Los tres leones' vencieron 3-2 a la 'Albiceleste' y Lionel Messi no estuvo presente debido a una roja recibida anteriormente en un cotejo ante Hungría.