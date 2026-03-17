Escándalo en la Copa África: CAF anula victoria de Senegal y declara campeón a Marruecos

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Africana de Naciones 2025, que parecía haber coronado a Senegal como campeón tras vencer 1-0 a Marruecos en la prórroga, terminó convertida en uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol continental.

Dos meses después de la final, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió anular el resultado y otorgar el título a Marruecos, argumentando que la retirada temporal de los jugadores senegaleses del campo de juego constituía una "incomparecencia".

¿Qué hizo Senegal para perder el título?

La final del torneo fue disputada el 18 enero de 2026, donde en los últimos minutos de juego, antes de la prórroga por empate 0-0, el árbitro sancionó un penal a favor de Marruecos (que terminó fallando) durante un gol de Senegal que fue anulado. Los jugadores senegaleses, en protesta, abandonaron el terreno de juego durante varios minutos por orden del propio entrenador.

📹Por esto, SENEGAL PERDIÓ la FINAL de la COPA AFRICANA DE NACIONES en los escritorios de la CAF a manos de MARRUECOS, por abandonar el campo de juego en protesta por el arbitraje.pic.twitter.com/YtFd6HPQNS https://t.co/KtbV5ZRnQe — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) March 17, 2026

Solo uno de los jugadores, Sadio Mané, se negó a retirarse del campo y animó a sus compañeros a regresar. Fue en el tiempo suplementario donde Senegal marcó la diferencia con el 0-1 y se coronó campeón. Sin embargo, Marruecos presentó un recurso ante la CAF, alegando que la retirada debía considerarse incomparecencia y que el reglamento estipula sanciones severas en esos casos.

Después de un gol anulado injustamente y de pitar un penalti a Marruecos que no era, el entrenador de Senegal quiso retirar a sus jugadores del campo.



Sadio Mané se negó. "Tenemos que jugar como hombres", dijo. Senegal volvió y ganó la final.



Histórico.pic.twitter.com/9FZ4zoXWov — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 18, 2026

Es así que, tras semanas de deliberación, el Comité de Apelaciones de la CAF resolvió que la conducta de Senegal invalidaba el resultado. En consecuencia, se anuló el triunfo y se otorgó la victoria administrativa a Marruecos por 3-0.

Argumentos de la CAF

La confederación explicó que el reglamento es claro: un equipo que abandona el campo, aunque sea de manera temporal, incurre en falta grave. La CAF sostuvo que no podía permitir precedentes que pusieran en riesgo la integridad de las competiciones.

Con ello, Senegal perdió un título que ya había celebrado, generando indignación nacional y acusaciones de injusticia desde la propia federación, la cual ya anunció que evalúa apelar ante instancias superiores.

Comunicado de la CAF.

Por su parte, Marruecos, ahora proclamado campeón por secretaría, generó polémica sobre la legitimidad del triunfo. Aunque también caben dudas sobre el destino de la selección dado que tras la final incluso se quedó sin entrenador y a menos de 100 días del Mundial.

La retirada del título a Senegal y la proclamación de Marruecos como campeón constituye un hecho sin precedentes en la Copa África. Más allá de la aplicación estricta del reglamento, la medida deja un sabor amargo en el continente. Lo que debía ser una celebración deportiva terminó convertido en un episodio que marcará la historia del fútbol africano.