Exfutbolista inglés calienta la previa del Argentina vs. Inglaterra y advierte a Messi: "Lo vamos a mandar a dormir"

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido por las semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra ya se vive fuera de las canchas. En las últimas horas, un exfutbolista inglés calentó la previa del encuentro con una declaración desafiante a modo de advertencia para nada más y nada menos que Lionel Messi.

Exfutbolista de Inglaterra lanza 'picante' frase a Messi

Un sinfín de personalidades ya palpitan lo que será el encuentro entre 'la Albiceleste' y 'Los tres leones', entre ellos se encuentra Joe Cole, exmediocampista del combinado europeo quien se mostró con confianza de que la selección de su país derrote a su rival sudamericano asegurando que "va a llegar a la final".

El exintegrante del equipo británico que participó de tres mundiales entre 2002 y 2010 se ha mostrado totalmente optimista al resaltar que la "velocidad" que tiene el cuadro dirigido por Thomas Tuchel superará a "las fortalezas de Argentina".

Resulta que el exdeportista se presentó en un podcast en el que también participaron otros colegas entre ellos como Gary Lineker y Alan Shearer en el que analizó el tan esperado partido y sin medir sus palabras menospreció a la escuadra argentina y se refirió sobre Lionel Messi con un tono de superioridad.

"¿La primera vez que Messi jugará contra Inglaterra? Bueno, habrá que mandarlo a dormir. Lo vamos a mandar a dormir. Sí, al 100%. Lo digo ahora mismo: vamos a llegar a la final del Mundial. Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos", manifestó.

Por su parte, Lineker optó por no hacer comentarios y solo atinó a afirmar que no se puede dar por hecho un resultado ante el equipo sudamericano hasta, al menos, el minuto 88 del encuentro. Mientras que Shearer calificó a Argentina como "una selección inferior" y consideró a Inglaterra como "el tercer mejor equipo en lo que queda del torneo".

"Joe Cole":

Por sus comentarios sobre Lionel Messi y el partido de Inglaterra contra la Selección Argentina pic.twitter.com/QBGl4aw4pc — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 12, 2026

¿Cuándo se enfrenta Argentina ante Inglaterra?

El tan esperado enfrentamiento entre la selección argentina y su similar de inglesa se llevará a cabo el 15 de julio en el estadio Mercedes - Benz de Atlanta, de Estados Unidos desde las 2:00 p.m. (hora peruana) donde quien resulte ganador conseguirá el tan ansiado pase a la final de la Copa del Mundo 2026.

Como vemos, el exfutbolista inglés, Joe Cole, calentó la previa del partido de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 debido a que lanzó una fuerte advertencia a Lionel Messi asegurando que la escuadra europea lo mandará a dormir y avizoró que ganará.