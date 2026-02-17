Pedro Aquino lanza CONTUNDENTE mensaje tras ser suplente en Alianza Lima y apunta a Pablo Guede: "Al 100%"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de quedar relegado de los partidos de Alianza Lima, tanto en el torneo local así como en los disputados ante Sportivo 2 de Mayo en la Copa Libertadores, Pedro Aquino rompió su silencio y lanzó un contundente mensaje en el que apunta al entrenador Pablo Guede.

Pedro Aquino deja en claro cuál es su situación en Alianza Lima

El volante nacional llegó con grandes pergaminos a la institución de La Victoria tras su paso por el fútbol mexicano, sin embargo, un aspecto a considerar era sus constantes lesiones a lo largo de su carrera profesional. Recientemente, no aparecer en la oncena titular blanquiazul ha generado suspicacia y eco en los hinchas.

Tras convertirse en una incógnita debido a que no ha debutado aún en el Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson, la 'Roca' rompió su silencio ante la prensa e hizo una gran revelación sobre su situación actual en la escuadra íntima. Si bien se especulaba que no era tomado en cuenta por presuntamente presentar una lesión, el mismo futbolista descartó ello.

La realidad que hoy atraviesa Aquino se debe más que todo a una decisión del director técnico de la escuadra íntima, quien al no tomarlo en cuenta para los partidos deja entrever que Pablo Guede considera que el jugador de la selección peruana no merece tener su oportunidad, al menos por ahora, ya que suele rotar jugadores.

"Yo estoy bien. No tengo ninguna lesión. Estoy al 100%. No sé la verdad. Yo no juego por una decisión del técnico", explicó ante su suplencia en la escuadra íntima dejando en claro que no se debe a una razón por su estado físico sino que responsabilizó al comando técnico.

Alianza Lima: Pedro Aquino reveló que está bien físicamente y que no juega por decisión del entrenador. pic.twitter.com/R3SU0QsYb8 — José Varela (@theatharis) February 16, 2026

El último partido de Pedro Aquino en Alianza Lima

Hay que mencionar que el jugador de 30 años fue titular al inicio de temporada cuando Alianza Lima enfrentó a Independiente por la Serie del Río de la Plata, en Uruguay. Además estuvo presente pocos minutos ante Inter de Miami, en el marco de la Tarde Blanquiazul.

Luego de esta situación como suplente se espera que pueda sumar sus primeros minutos en el campeonato local cuando este fin de semana Alianza Lima fronte su partido ante Sport Boys, por la fecha 4 del Apertura.

Una serie de especulaciones surgieron en la prensa deportiva y en los hinchas de Alianza Lima, tras la ausencia de Pedro Aquino en los recientes partidos a nivel nacional e internacional. Sobre ello, señaló que no se debe a una lesión sino a una decisión del técnico Pablo Guede.