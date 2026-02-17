Alianza Lima se contactó con entrenador campeón con la 'U' para reemplazar a Pablo Guede

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima atraviesa por una crisis deportiva luego de la dura eliminación de la Fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo. Para colmo de males, los íntimos no pudieron vencer a Alianza Atlético de Sullana en Trujillo lo que les impidió mantenerse en la punta del Torneo Apertura.

Alianza Lima contactó a Jorge Fossati

A raíz del fracaso internacional, gran parte de la hinchada blanquiazul exige la salida inmediata de Pablo Guede ya que el funcionamiento del primer equipo ha dado que hablar. Pese a estos cuestionamientos, el argentino ha defendido su trabajo asegurando que su trabajo dará resultados con el correr de las semanas.

Sin embargo, la directiva de Alianza Lima ya estaría analizando su posible remplazo si es que las cosas no salen como se esperaba. Y de acuerdo a lo expresado por el periodista César Vivar en 'Doble Punta', los íntimos irían por Jorge Fossati, exentrenador de Universitario.

El hombre de prensa aseguró que esta comunicación existió, pero que no fue de la parte deportiva del elenco victoriano ya que los Navarro respaldarían la continuidad de Guede. Sin embargo, precisó que sería el administrador o los integrantes del Fondo Blanquiazul quienes protagonizaron este contacto.

"Están olfateando a un reemplazante. El técnico por el que ha preguntado Alianza Lima es Jorge Fossati. El área deportiva no, porque 'Franquito' levanta el teléfono y habla con Fossati. De hecho, los Navarro le dan el voto de confianza a Guede. Más arriba están evaluando posibilidades. Es su trabajo y son libres de poder hacerlo", indicó.

Fossati respondió

Vivar también indicó que al conocer esta noticia se contactó con el exDT de la Selección Peruana para resolver la duda. El 'Nonno' respondió de inmediato aunque fue bastante misterioso con su pronunciamiento ya que no negó ni afirmó el supuesto contacto.

"Le pregunté a Fossati porque yo tenía la información. No fue llamada, le hice la consulta por WhatsApp, él es muy atento. Mi consulta fue: 'tengo esta información, que en Alianza están pensando en usted, no necesariamente la parte deportiva', así le pregunté. Y me dijo: 'no tengo nada que decir al respecto'; no me dijo 'no', no me dijo 'sí'. Simplemente eso", agregó.

En resumen, Alianza Lima se habría contactado con Jorge Fossati para ser el posible reemplazante de Pablo Guede ante la crisis de resultados que vive el elenco íntimo. El uruguayo fue campeón con Universitario y tuvo un paso no feliz por la Selección Peruana.