Hernán Barcos rompe su silencio y se pronuncia sobre un posible regreso a Alianza Lima

Pese a que ya no se encuentra en Alianza Lima, el nombre de Hernán Barcos continúa siendo recordado por sus hinchas, especialmente luego del mal momento que atraviesa el club tras la eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

Hernán Barcos se pronuncia sobre posible regreso a Alianza

Primero, el 'Pirata' fue coreado por los seguidores íntimos al final del empate ante los paraguayos en Matute y también luego de igualar 0-0 con Alianza Atlético en Trujillo. Sin embargo, la mención hacía el delantero argentino no ha sido exclusivo de la fanaticada, ya que dos integrantes del Fondo Blanquiazul buscarían su regreso para mediados de este 2026.

Justamente, Hernán Barcos fue consultado sobre estos últimos partidos de Alianza Lima y el clamor de los hinchas al corear su nombre. Como era de esperarse, el ahora jugador de FC Cajamarca agradeció el cariño de los seguidores, pero por ahora no quería hacer mayor mención para su exequipo.

"Uno siempre está agradecido con el club. No tengo más que hablar de Alianza. Siempre soy un agradecido tanto con los hinchas con el club", indicó.

Seguidamente, el veterano atacante fue consultado sobre la chance de pegar la vuelta al elenco victoriano tal como se ha especulado en los últimos días. Respecto a ello, Barcos aseguró que no depende de él, sino del club íntimo.

"No depende de mí, depende de Alianza. Veremos a futuro, todavía soy jugador de FC Cajamarca y estoy bien y feliz aquí", añadió.

Ocuparía un cargo dirigencial

Días atrás, Exitosa Deportes dio a conocer que dos integrantes del Fondo Blanquiazul buscaban el regreso de Hernán Barcos para mediados de este año. Ello, luego de convocar a una junta urgente de acreedores de urgencia tras la eliminación de la Copa Libertadores.

La intención es que no solo pueda retirarse como jugador victoriano, sino que luego de ello asuma un rol en la dirigencia ya que Franco Navarro pende de un hilo.

"Con Hernán aún no se han comunicado, pero hay una intención de la parte directiva de Alianza por volver a contar con Hernán Barcos con un contrato de año y medio para que no solo juegue, sino para que ocupe el cargo ante una eventual salida de Franco Navarro", contó Carlos Panez días atrás.

En resumen, Hernán Barcos se pronunció por primera vez sobre la chance de volver a Alianza Lima. El argentino indicó que esto no depende de él ya que la pelota está en la cancha del club victoriano.