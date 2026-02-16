¡Confirmado! Poderosa selección clasificada al Mundial enfrentará a Perú en el primer amistoso de Mano Menezes

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda poco más de un mes para que la Selección Peruana afronte una nueva Fecha FIFA, esta vez bajo la conducción técnica de Mano Menezes. El brasileño fue presentado como nuevo DT del combinado patrio días atrás y ahora ya conocer al primer rival que tendrá en este nuevo reto en su carrera.

Se confirmó el primer rival de Perú con Mano Menezes

En la última edición del programa 'Modo Fútbol', el periodista Gustavo Peralta indicó que la Federación Peruana de Fútbol ya tiene todo cerrado con una poderosa selección para que sea el adversario del primer cotejo de la próxima fecha doble.

De acuerdo a lo que indicó, la Selección Peruana se medirá ante el vigente campeón de África, Senegal, en la ciudad de París. El equipo africano tendrá este cotejo como preparación para lo que será su participación al Mundial 2026 donde tendrá como principal figura al ex Liverpool, Sadio Mané.

"La selección peruana jugará ante Senegal en la fecha FIFA de marzo. El duelo frente al campeón de África se disputará en París. Todo está cerrado y acordado en el aspecto documentario. Será el primer amistoso de la era Mano Menezes al mando de la Bicolor", indicó.

Segundo rival, también de nivel

Respecto a la siguiente selección que enfrentará la Bicolor durante la próxima Fecha FIFA, el hombre de prensa reveló que en primera instancia se había considerado a Jordania como el rival para cerrar estos primeros partidos de preparación bajo la conducción técnica de Mano Menezes.

Sin embargo, en los últimos días se abrió la posibilidad de una selección de un nivel superior el cual estaría cerca de concretarse. A su vez, el estratega brasileño ya viene preparando su itinerario para lo que será sus visitas al extranjero para conversar con los jugadores que convocará en un futuro.

"Por otro lado, Jordania era una de las opciones para el segundo amistoso de marzo, pero apareció una selección de mayor peso y se está cerca de concretar ese partido. En unos días el DT brasileño se reunirá con la dirección general de fútbol de la FPF para concretar la planificación del año, visitas a clubes, partidos de la liga 1 y reunió con futbolistas", agregó.

