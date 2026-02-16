Conmoción en el fútbol: Jugador cayó inconsciente y tuvo que ser trasladado de URGENCIA

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los jugadores profesionales en el Perú y el mundo suelen correr riesgos ya que el fútbol es un deporte de contacto. Esto quedó más que demostrado en el fútbol uruguayo luego del terrible choque que protagonizaron dos futbolista de Danubio y Boston River.

Terrible golpe en el fútbol uruguayo

Corrían los últimos minutos del partido jugado en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff donde el local ganaba con tranquilidad. Al 43 de la parte complementaria, Goicochea efectuaba un saque de meta que fueron a pelear Martín González e Ivo Constantino.

El de Bostón River no dudó en ir con fuerza desmedida impactando directamente contra el delantero de Danubio en la zona posterior de su cabeza. El argentino cayó inconsciente al campo de juego generando la preocupación de compañeros y rivales.

Estos se percataron de su estado y llamaron inmediatamente al cuerpo médico, quien a su vez hizo lo propio con la ambulancia. Fueron varios segundos de terror donde los futbolistas del local y de la visita se tomaban la cabeza al presagiar lo peor debido al estado de Constantino.

En cuestión de minutos, el delantero fue llevado a una clínica local donde afortunadamente recobró la consciencia dejando de lado cualquier complicación. Con el correr de las horas, fue dado de alta y ya se encuentra en su domicilio cumpliendo con el reposo indicado por los médicos.

El dramático golpe de cabezas que sufrió el ex Morón Ivo Costantino: quedó desmayado en la canchahttps://t.co/TkMBfMO02f pic.twitter.com/35kqJqWPmu — Primer Plano (@primerplanotv) February 16, 2026

Danubio agradeció preocupación

A través de un comunicado, Danubio dio detalles del momento que protagonizó Ivo Constantino en el último encuentro por la liga uruguaya. Según precisaron, el jugador sufrió un traumatismo encéfalocraneano lo que lo hizo perder el conocimiento de manera inmediata.

Ahora, el delantero argentino realizará actividades físicas en el club supervisadas y de manera progresiva hasta que quede completamente fuera de peligro. De igual manera, agradecieron la preocupación de sus hinchas, jugadores rivales y la rápida acción de la ambulancia lo que cual fue clave para que no suceda nada grave.

"Agradecemos profundamente las innumerables muestras de afecto y preocupación recibidas, así como también los mensajes deseándole una pronta recuperación por parte de compañeros, Mutual Uruguaya de Futbolistas y colegas de la salud", indicaron en su pronunciamiento oficial.

En resumen, un futbolista argentina perdió el conocimiento tras recibir un duro golpe en la cabeza durante el encuentro entre Danubio y Boston River. Ivo Constantino estuvo fuera de sí durante varios segundos, pero afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro en su hogar junto a su familia.