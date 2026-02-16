Hinchas SORPRENDEN a Hernán Barcos y le ruegan que retorne a Alianza Lima: "A patear penales"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los hinchas de Alianza Lima se encuentran dolidos tras la reciente eliminación del club de la Copa Libertadores, a manos del conjunto paraguayo Sportivo 2 de Mayo. En este contexto, un grupo de ellos acudieron al reciente partido entre FC Cajamarca y Sport Huancayo para realizar un pedido a nada más y nada menos que a Hernán Barcos jugador que dejó huella indeleble en el equipo.

Hinchas de Alianza Lima piden el retorno del 'Pirata'

Pese a haberse desvinculado del equipo el año pasado, el ariete argentino ha calado en el corazón del hincha íntimo por su entrega y goles que siempre mostró. Hoy tras quedar eliminados de la Libertadores 2026, Alianza Lima parece no levantar cabeza y empató 0 a 0 contra Alianza Atlético de Sullana por la tercera fecha del Apertura.

En tal sentido, el último domingo 15 de febrero, Sport Huancayo se enfrentó a FC Cjamarca, actual equipo en el que milita el 'Pirata', en el estadio IPD Huancayo. Hasta allí llegaron un grupo de fanáticos de la institución de La Victoria para realizar un pedido al experimentado delantero.

Así, desde las tribunas del predio huancaíno, los simpatizantes blanquiazules con un gran cartel en mano expresaron su sentir y a corazón abierto le pideron al también empresario que retorne a la escuadra donde brilló. "Barcos=líder regresa a Lima a patear penales", se lee en dicho cartel en clara alusión al penal que falló Eryc Castillo en la Libertadores.

Y es que tan solo hay que ver los números que logró Barcos con camiseta íntima convirtiéndose en el máximo goleador extranjero del club. Anotó 77 goles y 29 asistencias en 189 partidos oficiales.

🏴‍☠️🔵😳 𝐋𝐨 𝐦𝐚𝐬 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐚: hinchas de Alianza Lima en Huancayo llevaron una banderola pidiendo el regreso de Hernán Barcos para que patee los ¡PENALES!, en alusión a lo ocurrido esta semana en la Libertadores. Ocurrió en el Sport Huancayo vs.... pic.twitter.com/kITjrlQU3J — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) February 15, 2026

FC Cajamarca perdió y Barcos salió lesionado

FC Cajamarca parece no encontrar el rumbo en el Apertura de la Liga 1 2026 y ayer sufrió su primera derrota al verse superado 2 a 0 ante Sport Huancayo. Recordemos que sus encuentros anteriores igualó 3 a 3 ante Juan Pablo II y 1 a 1 frente a Deportivo Garcilaso.

A eso se le sumó que Hernán Barcos encendió las alarmas en los hinchas del cuadro cajamarquino debido a que a los 20 minutos del cotejo tuvo que salir del campo de juego acusando una lesión muscular y le cedió su puesto a Sebastian Pineau.

Como vemos, la figura de Hernán Barcos y su huella indeleble tras su paso en Alianza Lima ha calado hondo en el sentir del hincha a tal punto de que le han pedido que retorne al club tras la eliminación de la Copa Libertadores.