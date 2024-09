¡Explotó! Carlos Zambrano enfurece contra el arbitraje en el partido de Alianza Lima: "Un asco"

La reciente derrota de Alianza Lima ante Atlético Grau ha generado una gran controversia, pues el tanto que le dio la victoria a los locales llegó desde un polémico penal. Ante ello, Carlos Zambrano explotó contra el arbitraje, y despotricó fuertemente en sus redes sociales.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el 'Káiser' precisó que a lo largo de toda su trayectoria, le tocó ver decisiones arbitrales pésimas, pero nunca tanto como en Perú. Incluso, se atrevió a calificar al VAR como "un asco".

"Me ha tocado jugar en algunas de las ligas más competitivas del mundo. Nunca he sentido que los arbitrajes perjudiquen e influyan tanto en los resultados deportivos como en Perú. El nivel del arbitraje es paupérrimo y el VAR es un asco porque lo manejan los mismos árbitros que tenemos", escribió.

El central blanquiazul continuó con su descargo, indicando que la jugada del penal no es cobrable en ningún contexto futbolístico, y que la cámara televisiva no hace justicia a la verdadera naturaleza del choque.

"En ninguna parte del mundo esa jugada es penal. Si se dejan llevar por una cámara lenta que distorsiona todo ahí estamos muy mal. Es una jugada propia de un partido, pero siempre interpretan lo que quieren. Eso pasa cuando hay gente que cree saber y en realidad no sabe menos ha tocado una pelota en su vida. En vez de avanzar en nuestra liga peruana, vamos a seguir retrocediendo. Una pena", añadió.

Concluyendo su duro pronunciamiento, Zambrano alegó que no piensa dejar de opinar ante estos temas, pues no tiene la intención de caerle bien a nadie limitando su juicio propio.

"No tengo que decir algo para quedar bien o caer bien a algunas autoridades. Así que pónganse a hacer mejor su trabajo", comentó.

Como si el reclamo de Zambrano no fuera suficiente, el director de Fútbol del cuadro blanquiazul, Bruno Marioni, también rompió su silencio respecto a la situación.

"Puede haber sido o no (penal), es una jugada difícil a lo mejor para tomar una decisión. Sí me quedan muchísimas dudas de la tranquilidad con la que un árbitro debe encarar un partido de fútbol, se le vio muy nervioso a Alarcón y es algo que la Conar tiene que ver, la Liga tiene que verlo. Los árbitros tienen que venir con la clara intención de ayudar al espectáculo, no de perjudicarlo", declaró.