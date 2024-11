Fabián Bustos ARREMETIÓ contra Bruno Marioni: "¿Dónde está Fluminense y dónde Botafogo?"

El técnico argentino Fabián Bustos, tras lograr el título nacional con Universitario de Deportes, no dudó en responder a las críticas y comentarios del gerente deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni.

En declaraciones a L1 MAX, el estratega del club merengue se refirió a lo que considera una falta de objetividad en las evaluaciones del rendimiento de los equipos peruanos en competencias internacionales.

"¿Cómo no me va a molestar lo que se habló de mí? Hay un director deportivo que dijo que su equipo había sido el mejor del primer semestre por haber hecho la mejor Copa Libertadores. ¡Por Dios, no ganó un partido!", subrayó Bustos para el medio mencionado.

Asimismo, el actual técnico campeón del fútbol peruano lamentó que se brinde reconocimiento a un equipo que no logró una victoria en el torneo continental y subrayó la importancia de ser objetivos en el análisis. A su vez, aprovechó la ocasión para hacer una comparación con los equipos brasileños que enfrentó el cuadro merengue y los 'blanquiazules'.

En esa misma línea, el entrenador merengue también respondió a los comentarios del exárbitro Winston Reátegui, resaltando la importancia de una revisión adecuada de las decisiones arbitrales, especialmente en jugadas clave que pueden influir en el resultado de los partidos.

"En los otros días, en la jugada de Valera contra Cristal, no fue nada. Le sacó el zapato. El zapato no sale solo, salta dos metros. Yo no digo que cobre penal, porque hay que ver la intensidad. Pero anda a revisarlo. No es algo normal", indicó.