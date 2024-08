Ferrari felicita a Stefano Peschiera tras obtener medalla de bronce en París 2024: "Seguramente tendrá un homenaje de nuestra parte"

Stefano Peschiera paralizó al Perú la mañana de este miércoles 7 de agosto al obtener la medalla de bronce en Vela en los Juegos Olímpicos de París 2024. Por ello, el deportista nacional recibió mensajes de felicitación de diversas autoridades y ahora fue el turno de Jean Ferrari.

Luego de obtener la presea olímpica, las redes sociales se inundaron de menciones hacia su hinchaje por Universitario. Incluso, una foto de él posando con la camiseta crema se hizo viral, más aún, en este día especial donde el club cumple 100 años de fundación.

El elenco merengue no pasó por alto el tan importante triunfo de nuestro compatriota por lo que dejó un mensaje de felicitación en sus redes sociales. Ahora, el administrador de la 'U', Jean Ferrari, se sumó a esta lista de personalidades que saludaron a Stefano Peschiera por su consagración en París 2024.

El directivo no solo agradeció al velerista por alegrar al país y al deporte peruano, si no que también aseguró que desde Universitario le rendirán un homenaje al ser uno de los hinchas más ilustres de los últimos años.

A solo horas de su laureado triunfo, Stefano Peschiera brindó sus palabras tras convertirse en medallista olímpico y agradeció a todo su equipo por el trabajo que realizaron en estos años. De igual forma, contó sus sensaciones tras quedarse con el bronce en Vela y hasta aseguró que en un inicio no podía creerlo.

"Esta medalla significa un sueño cumplido, un sueño que tenía desde los 5 años cuando mi abuelo me enseño a navegar y este deporte tan bonito, complicado y difícil. Significa mucho orgullo, mucha felicidad, mucha tranquilidad. Es el fruto de un trabajo bien hecho, muy profesional, con el apoyo de gente a la que más la agradezco, a todo un equipo, a todo un país, a todos mis auspiciadores que me ayudan en las buenas y en las malas", inició.

"Sentí una alegría tremenda. La verdad que no lo creía, tuve que confirmarlo en el marcador que puso los resultados y cuando vino mi entrenador a confirmarme la noticia no lo podía creer. Entré en llanto, no soy mucho de llorar, pero la verdad que significa muchísimo para mí, hace muchos años es un objetivo que me había propuesto y no sabía si lo iba a poder conseguir en algún momento de mi vida", añadió con mucha emoción.