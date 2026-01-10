Mr. Peet sorprende a jugador de Alianza Lima con tremendo beso: "Es una muestra de afecto"

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Nadie lo tenía en el radar, pero pasó. Mr. Peet sorprende a jugador de Alianza Lima con tremendo beso y el momento no tardó en recorrer todas las redes. El protagonista fue Eryc Castillo, quien iba rumbo al hotel de concentración cuando el conocido comunicador lo agarró desprevenido frente a las cámaras.

Mr. Peet besa a Eryc Castillo

Todo ocurrió mientras Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, realizaba una transmisión en vivo para su canal Mr. Peet Channel. El periodista se encontraba cubriendo el movimiento del plantel blanquiazul cuando apareció Eryc Castillo, futbolista de Alianza Lima, caminando tranquilamente rumbo al hotel.

En ese momento, y sin previo aviso, Mr. Peet se acercó al ecuatoriano y le dio un tremendo beso en el cachete, dejando completamente sorprendido al popular 'Culebra'. La reacción del jugador fue inmediata y bastante particular, generando risas entre los presentes y miles de comentarios en redes sociales.

Lejos de incomodarse, el futbolista siguió su camino y, segundos después, el periodista no dudó en pedirle que mande un saludo para los hinchas. "Un saludo para todos, que la pasen bien", respondió Eryc Castillo.

Como era de esperarse, el video del tremendo beso no tardó en circular por todas las plataformas. Mientras algunos hinchas tomaron la escena con humor, otros no dudaron en criticar el gesto de Mr. Peet, señalando que fue exagerado o fuera de lugar.

¿Qué dijo Mr. Peet tras la polémica?

Ante la ola de comentarios, Peter Arévalo decidió salir al frente y explicar lo ocurrido. Lo hizo a través de su canal de YouTube Mr. Peet Channel, donde dejó en claro que el gesto no tuvo nada de malo y que responde a su forma de ser.

"Yo le doy beso a las personas que aprecio, que les tengo cariño. Yo me saludo con mis hijos con beso. Mis hijos están acostumbrados a saludar a su padre con beso. Toda mi vida fue así. No tiene nada de malo. Es una muestra de afecto", explicó.

Mientras el video sigue dando vueltas en redes, Alianza Lima continúa enfocado en su preparación para la Liga 1 2026, torneo que contará con la participación de 18 equipos.

Así, lo que empezó como una caminata tranquila de Eryc Castillo rumbo al hotel de concentración terminó siendo un momento viral gracias al tremendo beso de Mr. Peet. Ante la ola de comentarios en redes, el periodista explicó que tiene este gesto con las personas que aprecia.