Debut poco auspicioso: Alianza Lima cayó ante Independiente de Avellaneda en su primer amistoso en Uruguay

10/01/2026

La pretemporada de Alianza Lima en Uruguay no empezó de la mejor manera tras caer en su primer partido amistoso. El equipo de Pablo Guede se enfrentó a Independiente de Avellaneda y sucumbió por 2 a 1, teniendo por primera vez a Paolo Guerrero y Federico Girotti en la dupla de ataque.

Posible 11 oficial

Con el objetivo de encontrar a su mejor oncena, el estratega argentino alineó a Guillermo Viscarra en el arco, con una línea de tres zagueros, conformada por Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco. La primera línea de volantes la conformaron Fernando Gaibor y Pedro Aquino, como un doble pivote.

La segunda línea tuvo a Jairo Vélez por derecha, Sergio Peña de mediapunta y a Eryc Castillo por la banda izquierda. Adelante quedó 'El Depredador' y la reciente incorporación argentina Girotti. Luis Advíncula se unió al equipo, pero no tuvo minutos debido a que no formó parte de las prácticas previas.

El encuentro tuvo pocas emociones en la primera parte y el marcador se abrió recién en el complemento. Al minuto 55' Alan Cantero que ingresó desde el banco, recibió solo en el área y sacó un remate cruzado. Sin embargo, cinco minutos después los 'diablos rojos' igualaron por un autogol de Carlos Zambrano tras un tiro libre.

Independiente le dio vuelta al tanteador a los 67' por obra de Santiago Montiel, tras recibir un pase de Matías Abaldo y definir sin oposición. Los cambios desvirtuaron el cotejo y el cuadro de Guede no encontró argumentos para igualarlo, cayendo en su primer amistoso internacional.

Lo que se le viene a Alianza Lima

Por la Serie Río de la Plata al cuadro 'grone' le resta enfrentar el miércoles 14 de enero a Atlético Unión de Santa Fe (Argentina) a las 4.15 pm y cuatro días después a Colo Colo a las 7.00 pm. Ambos encuentros se disputarán en el estadio Parque Viera, en Montevideo y transmitidos por la plataforma Disney+.

Tras estos encuentros, volverá a la capital y se alistará para su presentación oficial en La Noche Blanquiazul, el sábado 24 de este mes. Se enfrentará en el estadio Alejandro Villanueva al Inter de Miami, previo al debut por la Liga1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

