¡Perdió el control! Futbolista agrede a su compañero de equipo en pleno partido amistoso

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho insólito se vio en un partido amistoso disputado el último viernes 9 de enero. Cuando un equipo salía a presionar al rival, un futbolista cambió de rumbo de forma repentina y fue directo hacia un compañero para agredirlo. Club anunció que aplicará sanciones para ambos jugadores.

Lo golpeó y pidió cambio

Este inusual acto antideportivo ocurrió en España, durante un encuentro de preparación del Lugano de Suiza y el Viktoria Plzen de República Checa. Cuando corría el minuto 72 del duelo, el delantero alemán Kevin Behrens olvidó su función en el campo y persiguió al griego Georgios Koutsias, lanzándolo al suelo.

Durante la transmisión del cotejo se alcanzó a escuchar el acalorado diálogo que tuvieron ambos jugadores y las palabras que el helénico le dijo cuando entró a la cancha. "No hagas ruido", dijo el germano antes de pedir su cambio. Previamente le soltó un insulto: "Pequeño idiota, cállate", le respondió el teutón según el medio suizo Blick.

Kevin Behrens, jugador del Lugano de Suiza, ATACÓ DE LA NADA A SU PROPIO COMPAÑERO durante un amistoso.



Increíble. 🇨🇭😳



pic.twitter.com/ig0iywFJ0n — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 10, 2026

Finalmente Behrens fue calmado por sus compañeros, pero desconcentrado de lo que ocurría en el gramado y terminó abandonando el campo al minuto 78 por Claudio Cassano. El encuentro que formó parte de la pretemporada de ambas instituciones, acabó en derrota para el cuadro helvético por 4 a 2.

Tras el compromiso y los hechos ocurridos, el elenco blanquinegro emitió un comunicado en el que advertía que iba a tomar acciones. "En relación al vergonzoso incidente protagonizado por Kevin Behrens y Georgios Koutsias durante el partido amistoso con Viktoria Plzen, el FC Lugano condena finalmente el incidente y anuncia sanciones".

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔



In merito all'episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell'amichevole contro il FC Viktoria Plzeň, il FC Lugano stigmatizza l'accaduto con fermezza e annuncia sanzioni.



Maggiori info ➡️... — FC Lugano (@FCLugano1908) January 9, 2026

Behrens fue convocado a la selección

El delantero alemán de 34 años, puede ser considerado una historia de superación, debido a cómo logró llegar a la Bundesliga y a la selección de su país. Tras varios años jugando en el ascenso, consiguió llegar a la elite germana de la mano del Unión Berlín, jugando entre 2021 y 2024 y la temporada pasada en Wolfsburgo, antes de pasar al fútbol helvético.

A pesar de resaltar pasando la treintena de edad, llegó a recibir el llamado de Julian Nagelsmann en octubre del 2023 para un par de amistosos en Norteamérica. Sin consideración ante Estados Unidos, tuvo tres minutos en el empate a dos goles con México.

Durante un amistoso, dos futbolistas de un mismo equipo protagonizaron un momento bochornoso. El alemán Kevin Behrens y el griego Georgios Koutsias, se vieron enfrascados en un altercado, luego de que el germano lo empujara con violencia de forma repentina.