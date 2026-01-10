RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Se le fue encima

¡Perdió el control! Futbolista agrede a su compañero de equipo en pleno partido amistoso

Un partido amistoso se vio interrumpido por un altercado protagonizado por dos futbolistas de un mismo equipo. Un delantero, con pasado en la selección alemana, agredió a su compañero de forma repentina.

Futbolista agredió a compañero en pleno partido amistoso en España. (Composición Exitosa)

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un hecho insólito se vio en un partido amistoso disputado el último viernes 9 de enero. Cuando un equipo salía a presionar al rival, un futbolista cambió de rumbo de forma repentina y fue directo hacia un compañero para agredirlo. Club anunció que aplicará sanciones para ambos jugadores.

Lo golpeó y pidió cambio

Este inusual acto antideportivo ocurrió en España, durante un encuentro de preparación del Lugano de Suiza y el Viktoria Plzen de República Checa. Cuando corría el minuto 72 del duelo, el delantero alemán Kevin Behrens olvidó su función en el campo y persiguió al griego Georgios Koutsias, lanzándolo al suelo.

Durante la transmisión del cotejo se alcanzó a escuchar el acalorado diálogo que tuvieron ambos jugadores y las palabras que el helénico le dijo cuando entró a la cancha. "No hagas ruido", dijo el germano antes de pedir su cambio. Previamente le soltó un insulto: "Pequeño idiota, cállate", le respondió el teutón según el medio suizo Blick.

Finalmente Behrens fue calmado por sus compañeros, pero desconcentrado de lo que ocurría en el gramado y terminó abandonando el campo al minuto 78 por Claudio Cassano. El encuentro que formó parte de la pretemporada de ambas instituciones, acabó en derrota para el cuadro helvético por 4 a 2.

Tras el compromiso y los hechos ocurridos, el elenco blanquinegro emitió un comunicado en el que advertía que iba a tomar acciones. "En relación al vergonzoso incidente protagonizado por Kevin Behrens y Georgios Koutsias durante el partido amistoso con Viktoria Plzen, el FC Lugano condena finalmente el incidente y anuncia sanciones".

Behrens fue convocado a la selección

El delantero alemán de 34 años, puede ser considerado una historia de superación, debido a cómo logró llegar a la Bundesliga y a la selección de su país. Tras varios años jugando en el ascenso, consiguió llegar a la elite germana de la mano del Unión Berlín, jugando entre 2021 y 2024 y la temporada pasada en Wolfsburgo, antes de pasar al fútbol helvético.

A pesar de resaltar pasando la treintena de edad, llegó a recibir el llamado de Julian Nagelsmann en octubre del 2023 para un par de amistosos en Norteamérica. Sin consideración ante Estados Unidos, tuvo tres minutos en el empate a dos goles con México.

