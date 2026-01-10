Serie Río de la Plata: Alianza Lima vs. Independiente en riesgo por fuertes vientos y lluvias en Uruguay

10/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El arranque de la Serie Río de la Plata no sería como todos esperaban. El duelo Alianza Lima vs. Independiente está en riesgo debido a fuertes vientos y lluvias en Uruguay, un panorama climático complicado que podría obligar a tomar una decisión de último momento sobre el amistoso internacional.

Alianza Lima vs. Independiente en riesgo

La preocupación empezó a crecer luego de que el periodista Gerson Cuba informara, a través de su cuenta de X (antes Twitter), que el partido corre serio riesgo por las condiciones climáticas en Uruguay.

Ante los problemas climáticos presentados en Uruguay (fuertes vientos y lluvia), el partido entre Alianza Lima vs. Independiente corre riesgo. A 4 horas del encuentro, la organización llegará al estadio y tomará una decisión al respecto, recordando que el césped cuenta con buen... pic.twitter.com/FMHp0AgKC8 — 𝐆𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐔𝐁𝐀 🎙⚽️ (@gersoncuba2603) January 10, 2026

"Ante los problemas climáticos presentados en Uruguay (fuertes vientos y lluvia), el partido entre Alianza Lima vs. Independiente corre riesgo. A 4 horas del encuentro, la organización llegará al estadio y tomará una decisión al respecto, recordando que el césped cuenta con buen drenaje", reveló Gerson Cuba.

Según lo señalado, la organización evaluará directamente el estado del campo y las condiciones generales del estadio a pocas horas del inicio. Si bien el césped tiene buen drenaje, los fuertes vientos y lluvias siguen siendo el principal problema para el desarrollo normal del partido.

Alianza Lima y su inesperado once

Más allá del clima, Alianza Lima tenía todo listo para arrancar la pretemporada con lo mejor de su plantel. La idea del comando técnico es comenzar con el pie derecho en la Serie Río de la Plata y probar un once competitivo ante un rival exigente como Independiente.

El equipo íntimo saldría con: Guillermo Viscarra, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jesús Castillo, Sergio Peña, Jairo Vélez, Eryc Castillo, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

Este partido también iba a servir para que Pablo Guede empiece a sacar conclusiones importantes pensando en la Liga 1 2026 y en la fase previa de la Copa Libertadores, donde Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay.

Hora y dónde ver el partido

En cuanto a la transmisión, los hinchas solo tienen una opción para seguir el duelo. El partido Alianza Lima vs. Independiente se puede ver únicamente vía streaming por Disney Plus, que con su Plan Premium tiene los derechos exclusivos de todos los encuentros de la Serie Río de la Plata para Sudamérica.

El encuentro estaba programado para jugarse hoy desde las 7:00 pm, en territorio uruguayo, siempre y cuando el clima permita que el balón ruede sin problemas.

A pocas horas del inicio, el partido de la Serie Río de la Plata entre Alianza Lima vs. Independiente sigue en riesgo por los fuertes vientos y lluvias en Uruguay. La decisión final quedará en manos de la organización tras la inspección del estadio.