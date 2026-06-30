Figura del Inter es investigado por fiscalía de Italia tras presunta vinculación por presunta trata de menores

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Fiscalía de Milán notificó formalmente a Alessandro Bastoni, jugador del Inter, tras una pesquisa sobre una red prostitución que operaba en Cinisello Balsamo. El futbolista enfrenta sospechas por un presunto encuentro con una menor de edad registrado en el año 2020.

Detalles del proceso judicial en curso

La investigación se originó tras el seguimiento a una agencia de servicios de acompañamiento que organizaba eventos privados para figuras del deporte de élite. Según reportes de la prensa italiana, los fiscales hallaron indicios relevantes mediante escuchas telefónicas que vinculan a varios futbolistas.

Las autoridades judiciales centran sus esfuerzos en esclarecer si existieron delitos de explotación o acuerdos ilícitos con menores durante dichas reuniones. Este escenario ha puesto bajo la lupa pública a diversos deportistas de la Serie A, aunque el defensa nerazzurro es el principal involucrado.

Según la Fiscalía de Milán, el jugador ha sido notificado formalmente para garantizar su derecho a la defensa tras hallarse indicios en escuchas telefónicas relacionadas a la red de prostitución que involucra a una menor de edad en un presunto encuentro durante el 2020.

El caso tomó relevancia mediática al conocerse que otros jugadores destacados, como Daniel Maldini y Riccardo Calafiori, fueron citados por los investigadores. A diferencia de Bastoni, ellos fueron llamados en calidad de testigos para aportar información sobre los hechos ocurridos en dichas fiestas.

Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle... pic.twitter.com/7tqcugqK7G — Repubblica (@repubblica) June 30, 2026

Reacciones y estado de la investigación

La joven involucrada en las denuncias ya fue interrogada por las autoridades competen en Italia. Durante su testimonio, ella negó categóricamente haber mantenido cualquier tipo de relación con el deportista, buscando desvincular al jugador de las acusaciones que han surgido en el proceso.

No obstante, los documentos fiscales sugieren la existencia de contradicciones que los investigadores planean resolver en las próximas semanas. La defensa del jugador busca desestimar los cargos alegando la falta de pruebas sólidas que confirmen la comisión de un delito penal contra la ley vigente.

El ámbito deportivo observa con atención el desarrollo de este complejo proceso legal que podría afectar la continuidad del defensa en las próximas convocatorias oficiales. La imagen pública del futbolista se encuentra comprometida mientras espera la resolución definitiva de las autoridades judiciales.

La situación legal del jugador profesional en esta investigación por presunta prostitución y trata de menores sigue bajo evaluación estricta por parte de la fiscalía de Milán. El futbolista aguarda nuevos llamados mientras las autoridades analizan los registros telefónicos y los testimonios recabados recientemente.