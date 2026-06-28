Canadá derrota 1 - 0 a Sudáfrica y avanza primero a octavos de final: ¿Contra qué equipo podría enfrentarse?

28/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 sigue dejando imágenes memorables y sorpresas que alimentan la pasión del fútbol. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, la selección de Canadá venció 1-0 a Sudáfrica en un partido intenso que se definió en los últimos minutos.

Con este resultado, los norteamericanos se convierten en uno de los primeros equipos en asegurar su pase a los octavos de final, alcanzando por primera vez en su historia esta instancia en una Copa del Mundo. La victoria no solo representa un logro deportivo, sino también un símbolo del crecimiento del fútbol canadiense, que ahora se prepara para enfrentar un desafío mayor.

Sudáfrica dominó encuentro

El encuentro comenzó con Sudáfrica imponiendo su estilo físico y controlando la posesión del balón. Durante gran parte del primer tiempo, los "Bafana Bafana" lograron mantener a Canadá en su propio campo, aunque sin generar ocasiones claras.

Los norteamericanos, en cambio, apostaron por la velocidad en las transiciones y tuvieron la primera gran oportunidad con un cabezazo de Cornelius que fue despejado sobre la línea. Poco después, Tajon Buchanan probó con un disparo que exigió al arquero Ronwen Williams, quien respondió con seguridad.

CANADÁ ESTUVO CERCA DEL PRIMERO



Cornelius no llegó a cabecear y se perdió lo que era el 1-0 ante Sudáfrica.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dbHyJYCemA — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Canadá responde cerca del final

En la segunda mitad, Sudáfrica buscó adelantarse con un remate de Oswin Appollis que obligó a Maxime Crépeau a intervenir. Canadá reaccionó con el ingreso de Alphonso Davies, que aportó dinamismo y profundidad por la banda izquierda.

El partido se tornó más abierto, con ambos equipos buscando el gol que definiera la clasificación. Cuando parecía que el empate sería el desenlace, apareció Stephen Eustáquio en el minuto 90+2: tras un centro desde la derecha, controló de pecho y disparó cruzado para vencer a Williams. El gol desató la euforia de los aficionados canadienses y selló una victoria histórica.

¡¡ES EL GOL DE LA CLASIFICACIÓN!! EUSTAQUIO LA PARÓ DE PECHO Y SACÓ UN ZAPATAZO PARA MARCAR EL 1-0 DE CANADÁ ANTE SUDÁFRICA EN EL FINAL.



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El primer clasificado: ¿Frente a quién se medirá Canadá?

Con este triunfo, Canadá avanza como primero de su grupo y se asegura un lugar en los octavos de final. Su próximo rival será el ganador del partido entre Países Bajos y Marruecos, que definirá la llave en los próximos días.

El encuentro de octavos está programado para este lunes 29 de julio en el Estadio Monterrey, un escenario que promete ser testigo de un choque de estilos y de la ilusión canadiense por seguir avanzando en la tabla.

La victoria sobre Sudáfrica no solo asegura la continuidad de Canadá en el torneo, sino que marca un antes y un después en su historia futbolística. Con un gol agónico y un desempeño sólido, los "maple leafs" se ganaron el derecho a soñar en grande.

Ahora, el reto será enfrentar a una potencia europea como Países Bajos o a una selección africana en ascenso como Marruecos. Pase lo que pase, Canadá ya dejó huella en el Mundial 2026 y se convirtió en protagonista de una historia que recién comienza a escribirse.