Pelé: Descubre cuánto pagaron en subasta por su icónica camiseta que usó en el Mundial de 1958

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hicieron una subasta y la camiseta que Pelé usó para romperla en la final del Mundial de 1958, dándole a Brasil su primera estrella, se vendió por un billetón nunca antes visto. Esa piel con la mítica 10 en la espalda pasó a ser el símbolo oficial del nacimiento del astro brasileño.

Camiseta histórica de Pelé

La camiseta permaneció durante décadas bajo custodia de la familia de Dida, compañero de Pelé en la selección. Más tarde, fue exhibida en un museo deportivo antes de ser puesta a subasta.

Su importancia no solo radica en haber sido usada en la final del Mundial, sino también en representar un momento histórico que marcó el inicio de la carrera legendaria de Pelé.

Esa indumentaria histórica se metió al segundo puesto de las camisetas de fútbol más caras de la historia. Nadie la supera, excepto la icónica piel que Diego Maradona sudó en México 86 cuando clavó el gol de la "Mano de Dios", que sigue siendo la reina de las subastas.

Camiseta de Pelé se vendió por 4,9 millones

La firma Sotheby's juntó a más de cinco hombres interesados en llevarse ese pedazo de historia a casa. La cosa se definió en diez ofertas, y la mítica casaca se terminó yendo por 4,9 millones de dólares.

La autenticidad fue verificada mediante análisis fotográfico y documentación histórica que confirmó su uso en la final de 1958, lo que incrementó aún más su atractivo entre coleccionistas.

Este récord también refleja el creciente interés por la memorabilia deportiva de alto valor histórico. Objetos escasos, con autenticidad comprobada y vinculados a momentos emblemáticos, son los que generan mayor interés y pujas millonarias.

Pelé y su debut en el Mundial de 1958

Por muchísimo tiempo, Pelé ostentó un recordazo de esos que parecen imposibles: ser el más joven en jugar y festejar un gol en una Copa del Mundo. El brasileño impuso esa marca con apenas 17 años en Suecia 58, una verdadera locura para la época.

En ese torneo, el astro brasileño no solo sorprendió por su temprana aparición, sino por la manera en que impactó el espectáculo más grande del fútbol.

Pelé pisó el Mundial de Suecia siendo prácticamente un fantasma a nivel internacional y con solo 17 años. Había un montón de dudas sobre si un joven podría aguantar el ritmo de ese nivel, pero el astro brasileño entró con todo, la descoció desde el primer minuto y dejó a todo el mundo boquiabierto.

Así, la icónica camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 se subastó por 4,9 millones de dólares, consolidándose como una de las piezas más valiosas de la historia del fútbol.