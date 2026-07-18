Hernán Barcos se pronuncia tras victoria de Sporting Cristal en el Clausura: "Tenemos que afinar cosas"

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Hernán Barcos tuvo un debut muy positivo con la camiseta de Sporting Cristal tras la victoria por 1-0 sobre Deportivo Garcilaso en el inicio del Torneo Clausura 2026, mostrando gran compromiso y entusiasmo en su primer partido oficial.

Barcos destaca triunfo de Cristal

El delantero argentino resaltó la importancia de comenzar el campeonato con tres puntos y reconoció que el equipo aún tiene aspectos por mejorar para alcanzar su máximo rendimiento.

"Siempre los primeros partidos son difíciles cuando uno inicia el campeonato. Creo que el resultado no representa lo que jugamos, pero nos vamos tranquilos porque se ganó. Después tenemos que afinar cosas, pero se ganó", comentó Hernán Barcos tras el encuentro disputado en el Estadio Alberto Gallardo.

El 'Pirata' también destacó que mantener la solidez defensiva será clave para sumar buenos resultados durante el torneo: "Una de las tareas es mantener el arco en cero. Tenemos jugadores de jerarquía y en cualquier momento algún gol vamos a hacer, teniendo el arco en cero hay muchas posibilidades de ganar".

Barcos elogia plantel y Mosquera

Hernán Barcos valoró la competencia interna en el ataque junto a Michael Hoyos, también refuerzo de la temporada: "Habrá una linda pelea con Hoyos y al que le toque jugar va a hacer lo mejor por Sporting Cristal. Hay una competencia sana".

Además, elogió al plantel y al entrenador Roberto Mosquera: "Hay un gran grupo humano y mucha calidad y jerarquía. Tenemos un gran entrenador que sabe lo que hace", afirmó confiado en que el equipo crecerá con el paso de las fechas.

Barcos valora apoyo de hinchas

El ex Alianza Lima también habló sobre la relación con los hinchas de Sporting Cristal y el cariño que ha recibido desde su llegada al club cervecero. "Es lindo el cariño y el respeto que la gente me tiene. Con sacrificio y con goles, con trabajo, vamos a ir ganando el cariño de todos", expresó.

"La gente de a poquitos va a volver a confiar en el grupo, en Sporting Cristal y a acompañarnos de la manera que el club merece. Ellos también merecen que nosotros los representemos de la mejor manera dentro del campo", añadió.

Así, Hernán Barcos debutó con victoria en Sporting Cristal y mostró su compromiso con el equipo, la competencia sana con sus compañeros y el trabajo que espera reflejar en goles y actuaciones que conquisten a los hinchas en este Torneo Clausura 2026.