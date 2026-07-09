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Francia vs Marruecos EN VIVO: Sigue aquí el MINUTO a MINUTO del encuentro de cuartos de final

Este 9 de julio se define el encuentro por cuartos de final entre 'Les Bleus' y el conjunto africano, quienes buscaran el pase a las semifinales de la Copa del Mundo.

Encuentro de cuartos de final.
Encuentro de cuartos de final. (Composición Exitosa)

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/07/2026

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Francia vs Marruecos - Cuartos de final

Se acaba el primer tiempo

Tras un duro encuentro, Francia logró tener el alcance del balón, pero sin poder cruzar el arco de Yassine Bounou.

Min 45+5 - Mano de Francia fuera del área

Rabiot se voltea ante un disparo marroquí y la pelota choca en su brazo. Esta será la última oportunidad de Marruecos en el primer tiempo.

Min 45+2 - Disparo al poste

Lucas Digne dispara de larga distancia, estrellando el balón al palo, y escapando a saque de meta.

Min 43 - Marruecos intenta salir

Neil El Aynaoui se mete entre los centrales para darle salida limpia al balón de Marruecos. Este movimiento logra funcionar y obliga a Francia a bajar la intensidad de la presión.

Min 39 - Adelantan líneas

Brahim Díaz ayuda en la salida de balón de Marruecos y provoca una falta que le permite avanzar unos metros en el campo a su equipo.

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Min 36 - Yassine Bounou se distingue 

El portero logra salvar su arco una vez más.

Min 28 - Se la falla Mbappé

El delantero falla desde los 11 pasos. Bono logra predecir el tiro del francés.

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Min 24 - Penal para Francia

Mbappé cae dentro del área tras una entrada de la defensa marroquí, dejando penal para el árbitro.

Min 18 - Francia toca otra vez el arco

El arquero marroquí se puso nuevamente en acción ante la ofensiva francesa.

Min 11- Marruecos sufre presión

La selección africana intenta construir desde el fondo, pero le cuesta darle continuidad a sus posesiones.

Min 8 - El juego de Mbappé

El delantero francés registra dos asistencias, regalándole oportunidades a su selección.

Min 5 - Francia se falla otra

El disparo de Mbappé sumado al remate de cabeza de Upamecano terminan siendo rechazados por Yassine Bounou.

Yassine Bounou salvó a Marruecos ante el remate de Upamecano.
Agilidad del portero marroquí.

Min 4 - Francia se aproxima

Mbappé saca un potente disparo que es rechazado a tiro de esquina.

Min 0 - Empieza el partido

Rueda el balón por Foxborough ante el primer duelo de cuartos de final.

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