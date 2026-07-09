Francia vs Marruecos EN VIVO: Sigue aquí el MINUTO a MINUTO del encuentro de cuartos de final

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Francia vs Marruecos - Cuartos de final

Se acaba el primer tiempo

Tras un duro encuentro, Francia logró tener el alcance del balón, pero sin poder cruzar el arco de Yassine Bounou.

Min 45+5 - Mano de Francia fuera del área

Rabiot se voltea ante un disparo marroquí y la pelota choca en su brazo. Esta será la última oportunidad de Marruecos en el primer tiempo.

Min 45+2 - Disparo al poste

Lucas Digne dispara de larga distancia, estrellando el balón al palo, y escapando a saque de meta.

Min 43 - Marruecos intenta salir

Neil El Aynaoui se mete entre los centrales para darle salida limpia al balón de Marruecos. Este movimiento logra funcionar y obliga a Francia a bajar la intensidad de la presión.

Min 39 - Adelantan líneas

Brahim Díaz ayuda en la salida de balón de Marruecos y provoca una falta que le permite avanzar unos metros en el campo a su equipo.

Min 36 - Yassine Bounou se distingue

El portero logra salvar su arco una vez más.

"BONO" DE SEGURIDAD EN EL ARCO DE MARRUECOS



El arquero africano desvió con lo justo el remate de Doué y salvó nuevamente a su selección.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r6YLiwpumG — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Min 28 - Se la falla Mbappé

El delantero falla desde los 11 pasos. Bono logra predecir el tiro del francés.

¡BONO CUIDA EL ARCO MARROQUÍ!



El arquero se hizo grande bajo los tres palos y le ganó el duelo a Mbappé, que no pudo darle la ventaja a Francia desde el punto de penal. pic.twitter.com/W686BNJLR4 — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Min 24 - Penal para Francia

Mbappé cae dentro del área tras una entrada de la defensa marroquí, dejando penal para el árbitro.

Min 18 - Francia toca otra vez el arco

El arquero marroquí se puso nuevamente en acción ante la ofensiva francesa.

Min 11- Marruecos sufre presión

La selección africana intenta construir desde el fondo, pero le cuesta darle continuidad a sus posesiones.

Min 8 - El juego de Mbappé

El delantero francés registra dos asistencias, regalándole oportunidades a su selección.

Min 5 - Francia se falla otra

El disparo de Mbappé sumado al remate de cabeza de Upamecano terminan siendo rechazados por Yassine Bounou.

Agilidad del portero marroquí.

Min 4 - Francia se aproxima

Mbappé saca un potente disparo que es rechazado a tiro de esquina.

Min 0 - Empieza el partido

Rueda el balón por Foxborough ante el primer duelo de cuartos de final.