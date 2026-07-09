Francia vs Marruecos EN VIVO: Sigue aquí el MINUTO a MINUTO del encuentro de cuartos de final

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 09/07/2026
Francia vs Marruecos - Cuartos de final
Se acaba el primer tiempo
Tras un duro encuentro, Francia logró tener el alcance del balón, pero sin poder cruzar el arco de Yassine Bounou.
Min 45+5 - Mano de Francia fuera del área
Rabiot se voltea ante un disparo marroquí y la pelota choca en su brazo. Esta será la última oportunidad de Marruecos en el primer tiempo.
Min 45+2 - Disparo al poste
Lucas Digne dispara de larga distancia, estrellando el balón al palo, y escapando a saque de meta.
Min 43 - Marruecos intenta salir
Neil El Aynaoui se mete entre los centrales para darle salida limpia al balón de Marruecos. Este movimiento logra funcionar y obliga a Francia a bajar la intensidad de la presión.
Min 39 - Adelantan líneas
Brahim Díaz ayuda en la salida de balón de Marruecos y provoca una falta que le permite avanzar unos metros en el campo a su equipo.
Min 36 - Yassine Bounou se distingue
El portero logra salvar su arco una vez más.
Min 28 - Se la falla Mbappé
El delantero falla desde los 11 pasos. Bono logra predecir el tiro del francés.
Min 24 - Penal para Francia
Mbappé cae dentro del área tras una entrada de la defensa marroquí, dejando penal para el árbitro.
Min 18 - Francia toca otra vez el arco
El arquero marroquí se puso nuevamente en acción ante la ofensiva francesa.
Min 11- Marruecos sufre presión
La selección africana intenta construir desde el fondo, pero le cuesta darle continuidad a sus posesiones.
Min 8 - El juego de Mbappé
El delantero francés registra dos asistencias, regalándole oportunidades a su selección.
Min 5 - Francia se falla otra
El disparo de Mbappé sumado al remate de cabeza de Upamecano terminan siendo rechazados por Yassine Bounou.
Min 4 - Francia se aproxima
Mbappé saca un potente disparo que es rechazado a tiro de esquina.
Min 0 - Empieza el partido
Rueda el balón por Foxborough ante el primer duelo de cuartos de final.