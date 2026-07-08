Jorge Jesus sería el próximo entrenador de Portugal luego de la eliminación del Mundial 2026

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Portugal tuvo una de las participaciones más decepcionantes de una de las naciones que llegaban como candidatas al título, por lo que después de la renuncia de Roberto Martínez del cargo, ya tendría la elección de su próximo director técnico.

Ante la eliminación y despedida de Cristiano Ronaldo, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) habría definido a Jorge Jesus como el principal candidato para dirigir al seleccionado de cara a la Eurocopa 2028 y Mundial 2030.

La relación con Cristiano Ronaldo

Según el medio portugués "A Bola", se tiene contemplado que Jorge Jesus confirme su vinculación con la selección de Portugal cuando el equipo regrese a su país, para que tenga una reunión con el presidente Pedro Proença y ahí se de la firma de su contrato.

Inclusive, la decisión tendría más peso dado ya q tiene un estrecho vínculo con Cristiano Ronaldo, ambos coincidieron en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde se coronaron campeones.

La amistad del entrenador con el portugués sería clave para que siga en la selección. (Difusión)

A pesar de que Cristiano Ronaldo había anunciado que era su último partido con la selección, la decisión de Jorge Jesús podría influir en su decisión y abrir una posibilidad de que portugués continúe defendiendo la camiseta de Portugal.

Un técnico con muchos palmarés

El entrenador de 71 años es uno de los técnicos más experimentados de su generación en Portugal. Ya que desarrolló una amplia trayectoria en varios clubes y ganando varios títulos.

Flamengo: Levantó la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil.

Levantó la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil. Benfica: Ganó 3 campeonatos de la Primera Liga

Ganó 3 campeonatos de la Primera Liga Sporting de Lisboa: Ganó una Supercopa y una Copa de la Liga

Ganó una Supercopa y una Copa de la Liga Fenerbahçe: 1 Copa de Turquía

1 Copa de Turquía Al-Nassr: Levantó el Saudí Pro League como su último título

Jorge Jesús guió al Flamengo hacia la conquista de la Copa Libertadores 2019. (Difusión)

Además, a lo largo de su carrera trabajó con varias de las figuras de la actual selección portuguesa, entre ellas Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, Rúben Dias y Rafael Leão.

Tendría un debut rápido y un calendario exigente

De acuerdo a la información del medio portugués "A Bola", el debut de Jorge Jesus sería el próximo 24 de septiembre, cuando Portugal reciba a Gales en el estadio José Alvalade por la primera fecha de la Liga de las Naciones.

Además de que sería el encargado de liderar a Portugal en el Mundial 2030, donde será coanfitrión junto a España y Marruecos, por lo que su experiencia ayudará para formar un equipo más competitivo.