RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
¿Guiño a Cristiano Ronaldo?

Jorge Jesus sería el próximo entrenador de Portugal luego de la eliminación del Mundial 2026

Tras la salida de Roberto Martínez, el ex DT del Al-Nassr sería el nuevo técnico. La Federación Portuguesa confía en su experiencia para poder liderar a una selección llena de varias figuras.

Jorge Jesus sería el nuevo entrenador de Portugal para el Mundial 2030.
Jorge Jesus sería el nuevo entrenador de Portugal para el Mundial 2030. (Composición: Exitosa)

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 08/07/2026

Síguenos en Google News Google News

La selección de Portugal tuvo una de las participaciones más decepcionantes de una de las naciones que llegaban como candidatas al título, por lo que después de la renuncia de Roberto Martínez del cargo, ya tendría la elección de su próximo director técnico.

Ante la eliminación y despedida de Cristiano Ronaldo, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) habría definido a Jorge Jesus como el principal candidato para dirigir al seleccionado de cara a la Eurocopa 2028 y Mundial 2030.

La relación con Cristiano Ronaldo

Según el medio portugués "A Bola", se tiene contemplado que Jorge Jesus confirme su vinculación con la selección de Portugal cuando el equipo regrese a su país, para que tenga una reunión con el presidente Pedro Proença y ahí se de la firma de su contrato.

Inclusive, la decisión tendría más peso dado ya q tiene un estrecho vínculo con Cristiano Ronaldo, ambos coincidieron en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde se coronaron campeones.

La amistad del entrenador con el portugués sería clave para que siga en la selección. (Difusión)
La amistad del entrenador con el portugués sería clave para que siga en la selección. (Difusión)

Mundial 2026: Alcalde de Nueva York afirma que a Egipto "le robaron" el partido contra Argentina
Lee también

Mundial 2026: Alcalde de Nueva York afirma que a Egipto "le robaron" el partido contra Argentina

A pesar de que Cristiano Ronaldo había anunciado que era su último partido con la selección, la decisión de Jorge Jesús podría influir en su decisión y abrir una posibilidad de que portugués continúe defendiendo la camiseta de Portugal.

Un técnico con muchos palmarés 

El entrenador de 71 años es uno de los técnicos más experimentados de su generación en Portugal. Ya que desarrolló una amplia trayectoria en varios clubes y ganando varios títulos.

  • Flamengo: Levantó la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil.
  • Benfica: Ganó 3 campeonatos de la Primera Liga
  • Sporting de Lisboa: Ganó una Supercopa y una Copa de la Liga
  • Fenerbahçe: 1 Copa de Turquía
  • Al-Nassr: Levantó el Saudí Pro League como su último título

Jorge Jesús guió al Flamengo hacia la conquista de la Copa Libertadores 2019 ante River Plate. (Difusión)
Jorge Jesús guió al Flamengo hacia la conquista de la Copa Libertadores 2019. (Difusión)

El Dibu Martínez lanzó dura autocrítica tras victoria frente a Egipto: "Sentí que no pude ayudar"
Lee también

El Dibu Martínez lanzó dura autocrítica tras victoria frente a Egipto: "Sentí que no pude ayudar"

Además, a lo largo de su carrera trabajó con varias de las figuras de la actual selección portuguesa, entre ellas Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, Rúben Dias y Rafael Leão.

Tendría un debut rápido y un calendario exigente

De acuerdo a la información del medio portugués "A Bola", el debut de Jorge Jesus sería el próximo 24 de septiembre, cuando Portugal reciba a Gales en el estadio José Alvalade por la primera fecha de la Liga de las Naciones.

Además de que sería el encargado de liderar a Portugal en el Mundial 2030, donde será coanfitrión junto a España y Marruecos, por lo que su experiencia ayudará para formar un equipo más competitivo.

Mundial 2026: Estos son los jugadores que más seguidores ganaron en Instagram durante la Copa del Mundo
Lee también

Mundial 2026: Estos son los jugadores que más seguidores ganaron en Instagram durante la Copa del Mundo

Bizarrap y su polémica frase tras entregarle el premio al Mejor Jugador del partido a Lionel Messi
Lee también

Bizarrap y su polémica frase tras entregarle el premio al Mejor Jugador del partido a Lionel Messi

Mundial 2026: FIFA ratifica sanción a francés Michael Olise y jugaría condicionado ante Marruecos
Lee también

Mundial 2026: FIFA ratifica sanción a francés Michael Olise y jugaría condicionado ante Marruecos

El FBI investiga a la AFA por presunto lavado de dinero en Estados Unidos
Lee también

El FBI investiga a la AFA por presunto lavado de dinero en Estados Unidos

Chofer protagoniza emotiva celebración con pasajeros tras agónico triunfo de Argentina ante Egipto: "¡Qué alegría!"
Lee también

Chofer protagoniza emotiva celebración con pasajeros tras agónico triunfo de Argentina ante Egipto: "¡Qué alegría!"

Zlatan Ibrahimovic llena de elogios a Messi tras agónico triunfo de Argentina ante Egipto: "Nadie puede atraparlo"
Lee también

Zlatan Ibrahimovic llena de elogios a Messi tras agónico triunfo de Argentina ante Egipto: "Nadie puede atraparlo"

La ONU interviene tras la controversia por los comentarios racistas hacia Mbappé por senadora paraguaya
Lee también

La ONU interviene tras la controversia por los comentarios racistas hacia Mbappé por senadora paraguaya

Temas relacionados Cristiano Ronaldo JORGE JESÚS Mundial Portugal

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA