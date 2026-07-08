El Dibu Martínez lanzó dura autocrítica tras victoria frente a Egipto: "Sentí que no pude ayudar"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta dejó un sabor agridulce para Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero, símbolo de la Albiceleste en los títulos recientes, se mostró autocrítico con su desempeño y admitió que experimentó una sensación inédita: la de no poder ayudar a sus compañeros mientras el equipo estaba en desventaja.

La confesión del arquero

Martínez recibió tres remtaes directo al arco de Egipto y los tres terminaron en gol, aunque uno de ellos terminó siendo anulado por una polémica falta previa. Tras el partido, declaró que en el segundo tanto rival sintió que no lograba aportar a su equipo, que en ese momento se encontraba al borde de la descalificación.

"Después del 2-0 tuvieron una que tuvimos suerte, después otra vez. Me sentí como que no pude ayudar a nadie. Esa sensación de irme a casa sin poder ayudar; nunca lo hice acá en la selección".

El marplatense reconoció que fue la primera vez que vivió esa frustración en la Selección y aseguró que buscará recuperar su nivel para volver a ser determinante: "Yo pienso que va a llegar mi momento".

Argentina estuvo 2-0 abajo y logró remontar en los últimos minutos con goles de Romero, Messi y Enzo Fernández. El triunfo fue celebrado como una muestra de carácter, pero también expuso falencias defensivas y la irregularidad del arquero. Martínez, que en Qatar 2022 fue figura decisiva, ahora enfrenta cuestionamientos por un rendimiento que algunos consideran en descenso.

Nivel puesto en duda

Las estadísticas del torneo muestran que Martínez ha recibido cinco goles en cinco partidos y apenas suma cuatro atajadas, con dos vallas invictas en la fase de grupos. Estos números alimentan la discusión sobre si el Dibu atraviesa un bajón de confianza en plena fase decisiva del Mundial.

Además, no es la primera vez que Martínez se sincera tras un partido complicado. En el duelo contra Cabo Verde, también reconoció el impacto del segundo gol recibido en el suplementario, que significó el empate momentáneo y lo dejó expuesto. En aquella ocasión admitió que el tanto lo sorprendió, aunque Argentina terminó imponiéndose en la prórroga.

🇦🇷 "Qué golazo me metieron, el segundo" ⚽

✍️ Dibu Martínez. 🧐😃pic.twitter.com/FMrbbkLrOW — NotiCancha (@porqueTcol) July 4, 2026

La autocrítica de Dibu Martínez refleja la tensión que vive un arquero acostumbrado a ser héroe y que ahora enfrenta un Mundial con más dudas que certezas. Su sinceridad muestra un lado humano y vulnerable, pero también la convicción de que puede recuperar protagonismo.

Argentina avanzó a cuartos y pronto se medirá con Suiza, en un partido donde la seguridad bajo los tres palos será clave para sostener la ilusión de repetir la gloria mundialista.