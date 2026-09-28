Tristeza en la lucha libre: fallece Benjamin Satterley 'Neville', superestrella de AEW y exWWE, a los 40 años

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La lucha libre se viste de luto luego de confirmarse el inesperado fallecimiento de Benjamin Satterley, superestrella conocido como 'Pac' en AEW y 'Neville' en su paso por la WWE, a los 40 años. El deportista británico será recordado por su estilo acrobático y talento internacional en el ring.

Benjamin Satterley parte a la eternindad a los 40 años

El luchador falleció un día después de su último combate en el NOW Arena de Chicago, en Illinois, en el evento de pago por vision 'All Out' contra el campeón nacional Andrade El Ídolo, este último se impuso y retuvo el título, de acuerdo a la AEW (All Elite Wrestling).

"All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, también conocido como PAC. Oriundo de Newcastle (Inglaterra), Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y compitió para organizaciones de todo el mundo, cautivando a los aficionados con innovadores movimientos aéreos y una increíble habilidad sobre el cuadrilátero Nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Satterley", compartió en un post.

Cabe señalar que no se han dado a conocer las circunstancias ni las causas del fallecimiento del deportista británico. Anteriormente luchó en la WWE bajo el nombre artístico de 'Neville' en donde se hizo famoso por sus ataques aéreos y su estilo explosivo, lo que le valió apodos como "King of the Cruiserweights" (Rey de los pesos crucero) y "The Man That Gravity Forgot" (El hombre que la gravedad olvidó).

En sus seis años como integrante de la citada empresa de lucha libre, a la que se unió en 2012, Satterley ganó el campeontao de NXT y fuue dos veces campeón de Peso Crucero incluyendo un reinado de 197 días que en aquel entonces marcó un récord.

All Elite Wrestling is saddened to announce the passing of Benjamin Satterley, aka Pac. A native of Newcastle upon Tyne, England, Satterley began his wrestling career in 2004 and went on to perform for wrestling organizations all over the world, captivating fans with innovative... pic.twitter.com/uqzO371t2V — All Elite Wrestling (@AEW) September 28, 2026

Allegados de Benjamin Satterley le dedican emotivas palabras tras su muerte

La noticia provocó numerosas muestras de dolor entre sus compañeros. Por su parte, Paul Heyman calificó la partida de Satterley como una "pérdida verdaderamente terrible" y lo definió como un "talento tremendo y una persona aún mejor".

De igual manera el británico Will Ospreay expresó "La mayor exportación de nuestro país. Y también el mejor ser humano". Mientras que el presidente de AEW Tony Khan resaltó que 'Pac' poseía un atletismo sin precedentes.

La lucha libre atraviesa un momento de tristeza debido a que la superestrella de AEW y exfigura de la WWE, Benjamin Stterley, perdió la vida a los 40 años tan solo un día después de su última pelea. Vale indicar que las causad de su ceso aún son desconocidas.