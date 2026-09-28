Jairo Concha y el insólito motivo por el que aún no renueva con Universitario de Deportes

28/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes continúa enfocado en pelear por el tetracampeonato de la Liga 1, pero mientras el equipo busca recuperar terreno en el Torneo Clausura, el futuro de Jairo Concha sigue generando expectativa. El jugador aún no renueva y ya se conoció el motivo que estaría detrás de su decisión.

Jairo Concha ya tiene propuesta de la 'U'

Universitario de Deportes tiene como principal objetivo alcanzar el esperado tetracampeonato de la Liga 1. Sin embargo, el rendimiento mostrado hasta el momento en el Torneo Clausura no ha sido el esperado.

En medio de este panorama, apareció una situación que también mantiene atentos a los hinchas: la renovación de Jairo Concha.

El jugador todavía no extiende su vínculo con la institución, pese a que la dirigencia ya habría realizado una propuesta concreta para asegurar su continuidad durante los próximos años.

Durante el programa Pepas de la PM, el periodista deportivo Gustavo Peralta reveló que la oferta de Universitario se encuentra sobre la mesa desde hace algún tiempo. Sin embargo, el futbolista todavía no ha dado una respuesta definitiva.

"Concha tiene la propuesta de la 'U', la tiene hace rato, tiene la oferta para extender el vínculo, es una buena oferta de Universitario, pero él no la ha firmado todavía y entendemos tácitamente que no la ha aceptado aún", sostuvo.

Jairo Concha espera oportunidad en el extranjero

Pero ¿por qué Jairo Concha todavía no firma? De acuerdo con la información brindada por Gustavo Peralta, el jugador estaría esperando conocer si aparece alguna posibilidad para continuar su carrera fuera del Perú antes de tomar una decisión sobre su futuro.

La situación tendría relación directa con la condición en la que quedaría el futbolista cuando termine su actual contrato.

Al convertirse en agente libre, Jairo Concha podría negociar directamente con otros clubes, algo que podría hacerlo más atractivo para instituciones del extranjero.

"Él está esperando alguna posibilidad del extranjero. Sería más apetecible para los clubes la posibilidad de que Concha quede libre, ir al extranjero como jugador libre", reveló el periodista deportivo.

Por ahora, el futuro del popular 'Jairoco' continúa abierto. Aunque Universitario de Deportes ya hizo su propuesta de renovación, el jugador todavía no la ha aceptado y estaría analizando si surge una oportunidad fuera del país.

Así, Jairo Concha aún no renueva con Universitario de Deportes pese a contar con una oferta concreta. El jugador estaría esperando una posible propuesta del extranjero.